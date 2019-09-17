銀行過度飽和+新科技衝擊 專家：3S要素著手

台灣銀行家數過度飽和多年來懸而未決，現在又有三家全新型態的純網銀蓄勢待發準備加入，KPMG 安侯建業企業管理顧問公司認為，面對市場競爭激烈與趨勢改變，銀行想脫穎而出，可從三個 S 要素著手，包括：簡單 (Simple)、聰明 (Smart)、安全 (Secure)，讓銀行服務更加貼近消費者的需求。

KPMG 安侯企業管理顧問公司數位金融顧問服務部執行副總劉彥伯表示，當前的金融業將在未來 10 年內面臨新衝擊，但實際上客戶對理財、支付、貸款等需求，仍持續存在，銀行當務之急就是思索如何因應新挑戰，讓服務更貼近消費者。

根據 KPMG 與澳洲聯邦銀行合作的報告《Future of Digital Banking in 2030》，分析影響未來銀行發展的六大構面，建議金融業可從這六大構面切入，包括：生活方式整合、自動化和直觀、背景和敏感性、積極主動和遠見、信任和安全與解決能力。

KPMG 表示，未來銀行的成功關鍵在於提供客製化產品和服務，滿足客戶的需求，在不同的生態圈中可探究跨產業客戶旅程開創新商業模式，簡言之，未來金融服務著重的是融入客戶生活，給予最優化的情境體驗，而非一昧的推銷金融產品與服務。

其次，銀行在服務上也要思考如何讓客戶可無縫且流暢的使用自動化服務，例如在申辦新服務時，客戶只需透過臉部或語音辨識，省去重複確認個人資訊、攜帶實體證件、填寫表格等傳統繁複步驟。

在背景與敏感性部分，KPMG 建議，銀行可利用 AI、Blockchain 和 IoT 等技術以及透過開放銀行的數據分享，向客戶提供量身訂作的服務，像是為學生提供能設置特定金額限制的通知減少超額消費，或是向準備退休的客戶提供長期保險與財務規劃，規劃打理退休理財。

此外，未來銀行也要有能力依據不同客戶預測其需求並主動提供解決方案，例如，當租屋者財力達到購屋水平時，銀行可推薦參考房屋與合適的房貸方案，甚至在辦理房貸時協助客戶投保或提供搬家服務、家電購置等解決方案。

在安全部分，KPMG 表示，信任和安全將成為未來銀行成功的差異化因素，透過區塊鏈技術保護客戶數據安全性及隱私，善用客戶資料來提供有用的理財規劃建議，並將資料的所有權簡便的賦予客戶來進行設定及調整，建立永續的客戶信任度。