美林：全球央行「殺手打線」 目標是打擊華爾街空頭

1927 年的美國 MLB 洋基隊被稱為「殺手打線」，因為他們的陣容一字排開都是名人堂成員，如貝比魯斯 (Babe Ruth)、Lou Gehrig 和 Earl Combs，都打得對方投手跪地求饒。

根據美銀美林首席股市分析師 Michael Hartnett 週四 (12 日) 的一份研究報告，如今的「殺手打線」陣容是鮑爾 (Jerome Powell)、德拉吉 (Mario Draghi) 和黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 等全球央行總裁，他們「打算把華爾街的空頭擊出場外」。

Hartnett 指出，今年以來全球已降息 40 次，最新一次是歐洲央行 (ECB) 決定將利率進一步降至負值區域，同時啟動了開放式債券購買計劃。儘管央行官員堅持貨幣刺激措施的理由是可以理解的，但 Hartnett 警告，這有助於推動債券泡沫滋生，並隨著美國經濟陷入衰退，在明年將破滅。

他寫道，「由於華爾街的規模是經濟規模的 5 倍，央行們有動力繼續這樣增加刺激措施，以扭轉衰退風險，避免蔓延至製造業和貿易。」

鑑於央行刺激計劃的重點是重振經濟，推升經濟成長更快最終導致更高的利率，投資人的行為表明他們不相信政策會成功。Hartnett 寫道，「每個人其實都在繼續維持債券泡沫。」

根據 EPFR 和美國銀行的資金流量數據，協調一致的央行動作重振了「所有的反彈」。在截至 9 月 11 日的一週內，債券和股票型基金均出現流入，股票流入 144 億美元，是 2018 年 3 月以來的最高水平。債券型基金也出現差不多的挹注，流入高收益基金的新資金達 27 億美元，是 6 月來最高水準。

Hartnett 寫道，「投資人全都參與創造債券泡沫。」

Hartnett 特別點名今年債券型基金創紀錄的流入金額、固定收益市場的創紀錄價格，以及「人們普遍認為央行將維持在非常低的水平，加上日益增加對美國利率可能步入負值的信念」。

他說，「這些因素導致『債券狂熱』和對 2019 年可能『日本化』的共識」，也就是認為美國和歐洲正走向類似日本的命運：政府大幅負債、央行不斷干預、經濟成長遲緩，以及慢性通貨緊縮。

Hartnett 寫道，與此同時，市場認為中央銀行已經「無力」引發通貨膨脹也是錯誤的。他指出了「辭職率」─美國人自願離職的比例，最近達到了一個週期的高點。這個指標的變動通常顯示工資成長更快，並暗示明年 4% 的工資成長將刺激經濟面的通膨上揚。

不斷上升的通貨膨脹將導致債券市場泡沫破滅，導致殖利率上升，引發股市上漲，央行採取措施提高利率，試圖阻止通膨。

Hartnett 寫道：「不再無能，債券大量發行，通膨上升意味著最近價值型股票暴力級成長，未來幾個月週期性股票成為防禦型的趨勢會持續不斷。」「我們在 2020 年看空風險資產，因為債券泡沫破滅將導致資金湧往信貸和股票，造成華爾街去槓桿化和經濟衰退。」