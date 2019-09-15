美銀美林看好羅素2000 但強調僅適於長期投資人

美銀美林資深美股策略師 Jill Carey Hall 正在改變對羅素 2000 小型股的看法，但投資人可能需要比一般人更有耐心，因 Jill Carey Hall 認為，小型股在未來 10 年之後，才能看到更穩健的獲利。

Jill Carey Hall 指出，「如果仔細檢視一下小型股的估值，它們肯定相對於大型股走跌更多。」

儘管提出最新的樂觀看法，Jill Carey Hall 仍然不鼓勵中、短期投資人買進小型股，因為它們仍面臨挑戰。她指出，像是 ISM 美國製造業採購經理人 (PMI) 這樣的宏觀指標尚未觸底。

Jill Carey Hall 表示：「在中、短期之內，小型股目前仍處於獲利衰退期。」

Jill Carey Hall 進一步說道：「華爾街普遍預測，小型股的獲利成長將從今年的持平至明年成長 15% 至 20% 之間，但展望仍相當疲弱。」

由小型股組成的羅素 2000 指數剛剛走出 2016 年 12 月 9 日以來的最佳單週漲幅，該指數在過去 5 個交易日中上漲近 5%，今年以來上漲了 17%。然而，它仍然距離比 2018 年夏天創下的歷史最高紀錄還有 9% 以上的差距。

Jill Carey Hall 說道，「羅素 2000 指數與羅素 1000 指數的相對本益比目前處於 17 年來的最低水平，雖然估值通常不能作為預測短期的衡量標準，但如果你是個長期投資人，它們確實往往很重要。」