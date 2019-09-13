法興大空頭：忽視這些數據就危險了 它們正指向經濟衰退

最近不斷在投資人眼前反覆閃現的，是各項警告美國經濟衰退即將到來的數據。

這是法國興業銀行 (Société Générale) 知名大空頭分析師 Albert Edwards 的說法，他在週四 (12 日) 向客戶提供一系列經常被忽視的美國政府數據，這些數字揭示了美國經濟分析局 (Bureau of Economic Analysis, BEA) 公佈的涵蓋未上市公司在內的所有企業獲利。

Edwards 表示，第 2 季由當前產量創造的企業經濟獲利 (economic profits)，比之前 2019 年第 1 季時較樂觀的預期下降近 10%。

Edwards 說道，「對美國整體經濟獲利、也就是國民收入和生產帳戶 (National Income and Product Account, NIPA) 獲利的最新修訂，足以證明這個創紀錄的經濟週期的終點，會比以前認定的更接近了。」

Edwards 認為，與「依股市指標衝量的豐厚獲利」形成鮮明對比的是，BEA 的 NIPA 數據已經持平了好幾年。在出現經濟衰退之前，這種分歧是非常正常的，因為這些獲利揭示了潛在的趨勢。

Edwards 對這些數據如此信任的一個原因是，這些數據是由美國國稅局 (IRA) 收集的，因此企業絕不敢在數字上動手腳。它還涵蓋那些沒有膨脹獲利必要的的未上市私營公司，並且鑑於其規模較小和著重內需，它們是衡量經濟是否正在改變方向的更好指南。

Edwards 說，「在經濟擴張週期末段，經濟獲利和獲利率常常急遽下降，但這種疲軟通常不會出現在股市的財報獲利指標中，通常是直到週期的非常末期才會出現。」

Edwards 進一步指出：「而通常在隨後的衰退之中，這些企業會開除它們的 CEO，並一次性減記多年來誇大的獲利成長。」