IMK：貿易戰+英國脫歐不確定性 德國經濟衰退風險近60%

根據德國智庫宏觀經濟政策研究所 (IMK) 在週四 (12 日) 公佈的德國經濟健康狀況的月度指數報告顯示，德國經濟陷入衰退的可能性接近 60%。

數據顯示，德國經濟衰退的風險從 8 月份的 43% 上升至 9 月份的 59.4%。這是自 2012 與 2013 年冬季以來最高的經濟衰退風險。

報告中指出，由於中美貿易衝突和與英國脫歐的不確定性導致需求萎縮，依賴出口的德國製造業因此陷入衰退，德國經濟也呈現疲軟，第二季 GDP 出現萎縮。市場開始出現不少呼籲政府推出刺激經濟措施得呼聲。

同時，市場也擔心，製造業的衰退可能蔓延到其他產業，恐將損害支持消費並為經濟提供動力迄今為止強勁的勞動力市場。

IMK 的 Sebastian Dullien 表示：「通過國內需求幫助德國擺脫經濟衰退的希望正在逐漸消退。這也增加了歐洲央行 (ECB) 進一步放鬆貨幣政策的壓力。」

隨著歐元區經濟增長放緩，歐洲央行將在週四會議後宣布是否增加更多刺激經濟政策。

IMK 的經濟衰退風險的指數衡量的是三個月內面臨衰退的風險，計入了德國疲弱的經濟數據，如工業訂單和工業生產下降，以及商業信心低迷等。此外，也考慮了諸如無協議脫歐的可能性、德國汽車產業受到更嚴格的排放法規、以及高價電動車影響等風險。

此外，德國經濟研究機構 IfW 也在週三 (11 日) 表示，預計德國第三季經濟將萎縮 0.3%，這將構成技術性衰退。