類股輪漲帶領美股重返高點 這是個多頭跡象？

據多位技術分析師指出，半導體和一大批其他冷門股的強勢表明，美股不僅會創出新高，而且還可能保持上升趨勢。

幾年來，投資人可以簡單地關注最受歡迎的 FANG 個股：臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 的表現，以尋找市場表現的線索，但現在全面股票大幅走高的事實卻是個非常正面的標誌。

T3Live.com 技術分析師兼合夥人 Scott Redler 表示，「這與過去幾次重返高點走勢不同，這次的健康基礎更強。」

Scott Redler 說道：「當有很多類股輪流上漲時，這種牛市走勢就更難打破了。」

標準普爾 500 指數週四 (12 日) 收於 3009 點，上漲 8 點，距離歷史高位僅 0.6%。道瓊指數也距高點不到 1%，收於 27182 點，上漲 0.2%。標普指數 7 月底的歷史高點為 3027.98 點，而 Redler 表示，如果它繼續維持在 3000 點的心理關卡之上，將會是個正面的跡象。

小型股羅素 2000 指數上漲不到 1 點，報 1575 點，但本週上漲 4.6%，是 1 月來的最佳單週表現。

美股最近幾個交易日的走勢與牛市的其他階段明顯不同，過去不太受歡迎且價格與本益比較低的價值型股票受到青睞；與此同時，熱門的動能股票表現不佳，儘管有些股票在本週先下跌後走高。

Strategas Research 技術策略主管 Chris Verrone 說，「我認為，過去認為成長型和價值型是相互排斥的想法，我並不同意。我認為它們兩者可以協同工作，這才是一個正常的股市大盤走勢。」

一些動能個股週四走高，包括 Visa (V-US) 上漲 2.3%，Mastercard (MA-US) 上漲 2.4%，iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM-US) 上漲 0.93%。與此同時， iShares S&P 500 Value ETF (IVE-US) 小漲 0.13%。

Instinet 執行董事 Frank Cappelleri 表示，美股最好的情況是讓本週稍早表現落後的動能股趕上價值型股票和其他股票，共同走高。

Frank Cappelleri 並認為，軟體類股是美股重新獲得支撐的重要關鍵，在本週初走跌後，微軟 (MSFT-US) 週四上漲 1.03%。

Capelleri 說，「我認為一定要關注科技股，以及半導體的走勢如何。VanEck Semicondutor ETF (SMH-UIS) 已經悄然重回夏季的高點，」「如果回顧去年，它們早自 2018 年 3 月之後就落後大盤。」

（圖: Instinet）

Strategas Research 技術策略主管 Chris Verrone 認為：「半導體已經安靜了幾個月，但在過去兩週裡它們一直處於歷史最高點，在過去兩年裡，它們一直盤整，而在過去的幾週裡，它們醒過來了。」

Chris Verrone 表示，該類股的領導者表現良好，重奪市場領頭羊地位，「儘管許多人認為貿易和全球成長環境緊張，但全球性的指標企業如德州儀器 (TXN-US) 和台積電 (2330-TW) 表現得非常好。」

Chris Verrone 指出，這兩檔晶片股是他正在觀察的股票中的一部分，以衡量市場的健康狀況；其他還包括阿里巴巴 (BABA-US)，J.P. 摩根 (JPM-US) 和蘋果 (AAPL-US)。