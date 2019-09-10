高達6成受訪者擔憂美國經濟衰退！川普支持率大跌

據《華盛頓郵報》、美國 ABC 新聞網週二 (10 日) 最新釋出的聯合民調顯示，美國總統川普 (Donald Trump) 的「經濟支持率」，已從 7 月時的 51% 下降至 46%，因有高達 6 成的美國人擔心明年美國經濟恐陷入衰退。

而由於川普主打的「經濟支持率」大幅滑落，也導致了整體川普支持率自此前高點 44% 大跌至 38%，接近 2018 年前低 36%；該份民調是在 9 月 2 日至 5 日間，對 1003 名美國選民所做出的調查，正負誤差為 3.5 個百分點。

紅：整體川普支持率 褐：整體川普不支持率 圖片：Sept. 2-5, 2019 Washington Post-ABC News poll

該份民調顯示，川普本次大選主打的「美國經濟強勁」之論點，正存在著不小挑戰，因有高達 6 成的受訪者認為，美國與中國的貿易戰很可能最終將導致美國消費者的負擔加重。

民調指出，有 6 成的受訪者擔心，美國經濟「非常可能」或「某種程度上有可能」在 2020 年即會出現。

中國「以拖待變」策略成功？

據此前 7 月《華爾街日報》報導，曾有熟悉中國政策之人士對該報透露，中方鑑於川普正爭取 2020 年大選成功連任，目前使出「以拖待變」的新談判策略，雖然美方發起的貿易戰已令中國經濟出現嚴峻壓力，但中方相信美國經濟也將隨之出現問題，導致川普聲望下滑。

熟悉中國政策之專家向《華爾街日報》表示，北京目前的談判策略是，表現看起來像是願意協商，但事實上並不著急讓步。

專家人士指出，北京高層正研判，雖然關稅導致中國經濟前景嚴重放緩，但中國經濟正從谷底回升，而長期貿易戰可能將讓川普更為頭痛，因中國已對巨量的美國農產品進行課稅，大幅衝擊到美國農民與消費者，中方判斷，從基層而來的反彈聲浪，將對川普的連任之路構成阻礙。

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