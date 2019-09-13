〈財報〉博通稱晶片市場需求已觸底 淨利年減40% 盤後跌逾1%

晶片供應大廠博通 (Broadcom) (AVGO-US) 週四 (12 日) 公布的第 3 季度收入，營收和全年展望金不於分析師預期，調整後每股純益 (EPS) 超出市場預期，公司表示由於晶片市場需求委靡不振，估計會持續疲軟，目前尚無法估計半導體市場何時回彈。

調研公司 Gartner 預測，在美中貿易戰情勢下，2019 年全球半導體收入下降 9.6% 至 4290 億美元，晶片需求將持續放緩放緩。美對中施加的關稅和華為禁令，對晶片製造商也造成衝擊。

9 月份前十天，博通股價累計上漲 5.4%，受惠於美中貿易緊張局勢緩解，加上蘋果發表新機 iPhone11，激勵博通股價上揚，博通股價自今年為止，已上漲 17.5%，在週四 (12 日) 盤後，博通股價一度跌了 1.5%。

博通股價走勢 (圖片: investing)

博通 Q3 財報關鍵數據:

淨利: 7.15 億美元，較去年同期的 11.96 億美元相比，下滑 40%

營收: 55.15 億美元，年增 9%，去年同期為 50.633 億美元，但未達到分析師平均預期的 55.4 億美元。

每股純益 EPS: 落在 1.71 美元，遜於去年同期的 2.71 美元。

不考慮物件 EPS: 為 5.16 美元，超過分析師預期的 5.13 美元。

半導體解決方案部門的收入較去年同期下降約 5% 至 43.5 億美元。截至 2019 會計年度年 Q3，博通持有現金流為 54.62 億美元，上一季度為 53.28 亿美元。

博通現金流與營收 (圖片: MarketRealist)

博通維持其 2019 年全年財測營收預期為 225 億美元，稱儘管美中貿易衝突仍在繼續，但其全球和中國的業務並未進一步惡化。

未來展望

Summit Insights Group 分析師 Kinngai Chan 指出，半導體產業數據調查顯示 2019 年下半年晶片需求將緩慢復甦，但由於貿易摩擦導致的不確定性，使得晶片市場前景不明朗。

全年展望方面，博通估計 2019 財年淨營收將達 225 億美元，不及分析師預期，營業利潤率將達 14.75%，非美國通用會計準則的營業利潤率將達 52.50%。