土耳其利率大降3.25% 央行暗示寬鬆即將結束

鉅亨網編譯黃欣 2019年9月12號20點46分

土耳其周四 (12 日) 出乎市場意料再度宣布降息，土耳其央行現在得小心翼翼行事，因為市場和土國總統對利率的期望是背道而馳的。

土耳其央行總裁 Murat Uysal 周四宣布，將基準利率從 19.75% 降至 16.5%，超乎經濟學家的預期。土耳其貨幣政策委員會預估，到今年年底，通膨幅度將低於之前的預期，但也暗示進一步寬鬆的可能性較小。聲明中說，現行的貨幣政策是與計畫中降低通膨的路徑相符的。

土耳其近年利率走勢 (圖: Tradingeconomics.com)

這次議息決策公布前，土耳其股市的反應相對平靜；而降息消息公布後，激勵里拉升值 1.45%，台北晚間 8:36，里拉報 1 美元兌 5.6678 里拉。

里拉兌美元當日走勢 (圖: Tradingeconomics.com)

彭博社報導，土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 於今年 7 月突然撤換央行總裁。新上任的 Uysal 延續了厄多安的大膽作風。現在土耳其經濟正從先前的衰退中恢復，厄多安認為，高利率會導致物價上揚，央行也只好按他的意思行事。

經濟學家分析土耳其央行的前瞻指引，認為該國的寬鬆循環可能接近尾聲。英國 Rabobank 策略師分析，如果央行在意市場的期待，就會在政策利率達到投資人可以接受的水準時，放緩寬鬆的步調。

前任土耳其央行總裁 Murat Cetinkaya 曾對市場暗示，央行還有更多降息空間，但會維持在讓投資人能「有真實報酬的合理利率」。土耳其目前通膨為 15%，央行預估，至今年年底將能降至 13.9%。

土耳其的通膨減速，可能為 Uysal 的論述提供支持。美國銀行分析師指出，在這次降息之前，土耳其的利率是新興市場其他國家平均值的兩倍，讓央行擁有足夠的寬鬆空間。