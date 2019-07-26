土耳其央行換總裁果然有差 一口氣降息425個基點

土耳其央行週四 (25 日) 大降息，一口氣降息 425 個基點，將一週回購利率降至 19.75%，以刺激經濟，也是土國至少 17 年以來最大幅度降息。

在通膨急升，而匯率劇貶之下，土耳其先前被迫升息，自去年 9 月以來，回購利率一直維持 24%。高利率雖然幫助通膨降溫，但引來土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 不滿，於本月 6 日將原央行總裁 Murat Cetinkaya 開除。

上任僅 3 週的新任總裁 Murat Uysal 果然大幅降息，幅度遠超過分析師預估中值 250 個基點，但他否認此次降息為政治考量。

央行發布聲明表示，持續性的通膨趨緩過程，是達成降低主權風險、長期利率下降，以及更強勁的經濟復蘇的關鍵因素，央行將延續謹慎的貨幣立場，以達成通膨減緩能與目標路徑一致。

土耳其里拉在降息宣布後下挫，但隨後回彈並上漲，來到近 5.65 里拉兌 1 美元，但隨後再次下挫，回到接近平盤的 5.70 附近。

里拉劇烈波動後回穩 (圖表取自 investing.com)

央行週四表示，今年迄今通膨已下滑了近 5 個百分點，最新的預測顯示，通膨在今年底有望低於 4 月所預測的 14.6%。

倫敦 GAM UK 基金經理人 Paul McNamara 表示，土耳其在賭博，這是非常非常冒險的策略，是最糟的情況。

土耳其財政部前經濟學家，目前任國際金融協會 (IIF) 新興歐洲研究主管 Ugras Ulku 表示，有鑑於市場對土耳其於必要時收緊貨幣能力的擔憂，任何進一步的降息，都可能使里拉處於大幅貶幅的壓力。

由於與美國的外交紛爭、外債的累積，以及央行獨立性的擔憂，引發對土耳其貨幣危機的疑慮但此後經常帳赤字的下滑，伴隨聯準會與歐洲央行預計轉為更寬鬆立場，協助過去幾個月里拉回穩。

里拉去年大貶 30%，今年則呈巨幅波動，里拉自 5 月起逐步反彈，由最低 6.24 回升至最高 5.60 附近。