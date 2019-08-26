土耳其里拉又見閃崩 日本散戶投資人損失慘重

據《彭博》報導，土耳其里拉週一 (26 日) 兌日圓突然閃崩，盤中暴跌 12%，迫使日本交易者今年第二度被迫平倉他們喜愛的新興貨幣交易。

里拉週一表現疲軟，不過在日本時間約 7:20 時跌幅加速，此時日本保證金交易公司通常開始結清虧損客戶部位。Gaitame.com Co. 數據顯示，在週日日本客戶持有的土耳其里拉兌日圓部位，有 89% 為多頭，空單占 11%。

里拉兌日圓閃崩 (圖表取自彭博)

週五在美中貿易戰升級之後，刺激了避險資產需求，日圓急速揚升。

對日本外匯交易者來說，這種情況並不陌生。今年 1 月，里拉兌日圓也曾出現閃崩。

東京 Ueda Harlow 外匯保證金交易首席經理 Toshiya Yamauchi 表示，保證金帳戶最近累積了里拉多頭，鑑於里拉是高波動性貨幣，日圓的飆升肯定帶來了止損賣壓。

在流動性薄弱之下，里拉兌日圓上午一度跌至 16.1485 日圓低點，跌幅達 12%，兌美元跌幅也近 10%。在日本中午時間，跌幅已經縮小至 1.4%，報 18.0510 日圓。

根據日本金融期貨協會 (Financial Futures Association of Japan) 數據，土耳其里拉是 7 月份日本散戶投資者交易最活躍的新興市場貨幣，當月交易價值 1.39 兆日圓 (約 132 億美元)。

日本的保證金交易公司傾向於每天評估客戶部位，並在損失達到一定水準後清算。

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