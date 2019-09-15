〈分析〉擴大支出救經濟？歐洲人將眼光望向德國

當全球經濟烏雲密佈，對歐洲人來說，他們只能將一切希望寄託在德國身上，希望他們開始大肆花錢，讓全歐洲受惠。

即使歐洲央行拚盡全力，但由於利率其實早已跌無可跌，繼續刺激對經濟活動的影響力仍在減弱。與其靠降息與購債，德國若能出錢出力，才是最保險的做法。

德國面臨經濟衰退壓力

據《CNN Business》報導，眾所周知，歐洲最大的經濟體德國，對借貸一直抱持謹慎態度。但如今他們也來到經濟衰退的邊緣，迫使政界人士開始認真考慮經濟刺激。

不過分析師提醒，德國不太可能會一擲千金在一些華而不實的計畫，德國加大支出的話，主要將用於基礎設施升級以及對抗氣候危機。

荷蘭銀行 ING 首席德國經濟學家 Carsten Brzeski 表示，別期望德國花大錢支持經濟，這不是政府現在願意做的事。

過去 10 年，堪稱德國的黃金歲月，他們一直推動著歐洲的經濟復甦。但近期美中貿易戰的升級、全球汽車需求萎縮，以及英國脫歐的潛在風險，讓出口導向的德國經濟萎靡不振。

德國第 2 季 GDP 萎縮 0.1%，外界普遍預計第 3 季還會萎縮，智庫基爾世界經濟研究所 (Kiel Institute for the World Economy) 的推算是 - 0.3%，這將使德國連兩季萎縮，出現技術性的經濟衰退。

德國工廠 (圖片: AFP)

日 Pantheon 總體經濟首席歐元區經濟學家 Claus Vistesen，在近期德國工業生產數據發布後，也表示德國經濟衰退已經幾乎獲得證實。

負利率有肋德國免費借錢

和一些債務纏身的鄰國相比，德國有著足夠的本錢，政府盈餘在 2019 年上半年達到 GDP 的 2.7%，這使他們在刺激政策上有著更大的迴旋空間。

另一個因素，是政府債券的負殖利率，代表德國可以有效地免費借錢。

Brzeski 指出，德國如今可以用零利率在金融市場上借款，並將其用於基礎設施投資及數位投資，這幾乎不需要花腦筋。

因此，問題在於，德國對高公共支出的一貫反對態度。

德國自 1920 年代之後，親身且痛苦地經歷了惡性通膨的危害，自此就有著高度的恐懼。在 1970 及 1980 年代，當時失業率、通貨膨脹及政府債務都在上升，更添增他們在應對上的謹慎態度。

高支出非德國傳統

Berenberg Bank 首席經濟學家 Holger Schmieding 指出，在現代德國，政客們可能會優先考慮平衡預算，而不是在經濟衰退時印鈔救經濟。

這也因為經濟衰退的影響，對德國人來說並沒有那麼痛苦，在缺少熟練勞力的市場中，多數企業會竭盡全力避免裁員，同時，多數德國人選擇租屋而不是買房，這減少了抵押貸款的壓力。

最重要的是，人們普遍依賴與公共財政健康相關的公共退休金，這意味著德國公民希望政府盡量保守支出，不要打擊財政。

Schmieding 表示，隨著人口高齡化，人們擔心政府如果現在花錢，10 年後可能缺少用於退休金的資金。

Brzeski 表示，目前值得關注的重要日期是 9 月 20 日，屆時柏林將提出新的氣候保護措施，相關方案可以在預算之外達成一致，成為「象徵性的第一步」。