川普海岸鑽油計畫受阻！國會通過2項法案禁止 呼籲保護北極熊的家

週三 (11 日) 美國眾議院通過了兩項法案，永久禁止在大西洋與太平洋沿岸進行新的石油與天然氣鑽井探勘，若參議院也立法通過，恐阻礙美國總統川普正在推動的海岸石開發計畫。

第一項 H.R. 205 法案為禁止在佛羅里達州海岸鑽井的「Protecting and Securing Florida’s Coastline Act of 2019」，以 248 票對 180 通過。第二項 H.R. 1941 法案為永久禁止在東、西海岸鑽油，以 238 票通過。

民主黨眾議院議員 Cunningham 表示：「如果我們不採取行動，鑽油平台很快就會出現在我們的海灘上，永久破壞大自然」。Cunningham 來自佛羅里達州。

眾議院預定，周四將進行另一項法案的投票，以阻止川普開放阿拉斯加的北極國家野生動物保護區 (ANWR) 的鑽油活動。環保主義者表示，ANWR 是地球上僅剩最原始的區域之一，且是北極熊等野生動物僅存的家園。

2017 年，川普簽署一項行政命令，啟動墨西哥灣與東海岸的海上鑽油 5 年發展計畫，目的在解除歐巴馬時期的鑽油禁令。然聯邦法官後來裁定川普的命令是違法的，已超出總統權限。

白宮表示反對眾議院的這些法案。白宮認為，這些議案將會破壞美國政府利用自身龐大豐富的自然資源，來提振美國經濟繁榮的承諾。川普更進一步威脅要否決這三項法案。

相關商業人士也提出反對，認為這項法案將會迫使美國必須提高海外進口，使美國落後於全球的競爭對手之後，並使國家安全置於危險之中。

這些法案仍需待參議院投票通過。然而相關人士認為，目前由共和黨控制的參議院，可能很難通過這些法案。

民主黨眾議院議員 Kathy Castor 表示，許多共和黨眾議院議員也支持了這些法案，參議員必須要支持我們國家的永續發展，對抗川普正在傷害國家環境的行為。