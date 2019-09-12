受制經濟放緩 OPEC下調今明兩年原油需求增長預期

石油輸出國家組織 (OPEC) 今 (12) 日公布月報，下調 2019 年和 2020 年石油需求成長，主要受到上半年經濟數據疲軟以及對全年經濟的悲觀預期影響。

根據月報，2019 年，全球石油需求單日增幅為每日 102 萬桶，較 8 月預估的增幅減少 8 萬桶。

Natixis 分析師認為，需求增長持續減緩，可能導致 OPEC 將減產協議延至 2020 年。

此外，OPEC 下調 2019 年經濟成長預期至 3%，以及 2020 年經濟成長預期至 3.1%，分別較上月預測減少 0.1%，主要受到美中貿易情勢不明、美國與歐元區經濟持續放緩，以及英國脫歐不確性等因素影響。

2019 年 - 2020 年 OPEC 全球經濟成長預估 (圖：OPEC)

月報同時指出，除了美中貿易局勢外，印度等新興市場經濟成長低於預期，以及阿根廷的主權債務危機也是其中原因。

OPEC 預計，2020 年全球石油需求單日增幅將達每日 108 萬桶，較前月預估減少 6 萬桶，顯示對全球經濟前景的看法有所轉變。

OPEC + 聯合部長及監督委員會 (JMMC) 將在 12 日舉行會議，會上預計將重申平衡油市的承諾，各國減產協議的情形備受關注。

除了 OPEC 下修原油需求增長預期外，本週二 (10 日) 國際能源署 (IEA) 亦表示將連續 4 個月下調原油需求成長預期至每日 100 萬桶，較上次預估減少 10%。

根據 CNBC 數據，台北時間周四 (12 日) 上午 10 時許，布蘭特原油期貨上漲 0.71%，至每桶 61.24 美元；西德州中級原油上漲 0.84%，至每桶 56.22 美元。

(圖：CNBC)