〈蘋果新品發表〉新機價格恐衝擊舊機銷售 通路業者持樂觀態度看待

蘋果才剛發表 iPhone 11 系列 3 款手機，現有的 iPhone 舊機款立刻降價，包括 iPhone XR、iPhone 8 及 iPhone 8 Plus，降價幅度 5400-5600 元不等，3C 通路德誼數位及燦坤 (2430-TW) 也跟隨官網腳步宣布降價，德誼數位表示，降價後新、舊機價格差別不大，但客群並不同，預期將不影響銷售量，更盼舊機型能啟動新一波買氣。

也有業者估，目前蘋果出貨確實有壓，舊機種可望在感恩節或聖誕節前再有一波降價。

蘋果官網今日也在新機發表同時，調整舊機種的最新價格，iPhone XR 64GB 價格，從原價 2.69 萬元，降至 2.15 萬元；iPhone XR 128GB 價格從 2.89 萬元，降至 2.35 萬元。

至於 iPhone 8 64GB 價格則下降到 1.59 萬元、128GB 價格則是 1.79 萬元；iPhone 8 Plus 64GB，從原價 2.55 萬元，降價後 2 萬元有找，更限制消費者，僅可購買 2 部 iPhone 8 128GB 裝置；或 2 部 iPhone 8 Plus 128GB 裝置；或 1 部 iPhone 8 128GB 裝置與 1 部 iPhone 8 Plus 128GB 裝置。

官網釋出訊息後，德誼數位也宣布，即日起至 9 月 30 日止，購買 iPhone XR/iPhone XS/iPhone XS Max，最高享 5500 元降價優惠，燦坤也表示，近日將公布降價相關訊息。

市場認為，iPhone XR 64GB 降價後價格為 2.15 萬元，與最便宜的新機 iPhone 11 僅差 3400 元，舊機種恐難賣得動，通路商將面臨龐大的庫存問題，德誼對此表示，新、舊型機款客群並不同，XR 應不會有滯銷疑慮，且這次舊機種降價幅度大，盼再掀起新一波動能。

不過，也有業者分析，iPhone 11 有新的處理器、夜拍升級、新增廣角鏡頭等，確實較能吸引果粉注意，但 XR 主攻的族群，對拍照需求較低、價格也相對便宜，預期舊機型應會再降 99-100 美元，時間可能落在感恩節或聖誕節前，刺激檔期銷量。