〈蘋果新品發表〉電信商：果粉最愛大螢幕、大容量機種 顏色偏好綠色、紫色

蘋果推出 3 款 iPhone 新機，顏色更跳脫以往，推出紫、綠、白、黑、黃及 Product RED 等特殊色，據遠傳 (4904-TW) 及台灣之星今 (11) 日預購量來看，台灣的果粉最愛大螢幕、大容量機種，顏色則以紫色、綠色最受青睞。

蘋果一口氣推出 iPhone 11/Pro/Pro Max 3 款機種，其中，大螢幕 5.8 吋的 iPhone 11 Pro 與 6.5 吋的 iPhone 11 Pro Max 兩款機型，最受果粉喜愛，遠傳就統計，iPhone 11 Pro 的預購占比高達 66%；而台灣之星用戶選擇 iPhone 11 Pro Max 的人數也最多，占整體 43%。

容量部分，遠傳及台灣之星皆表示，以 256GB 最受青睞，分別比重為 65% 及 49%，顯然大容量與大尺寸，還是鋼鐵果粉的最愛。

顏色方面，蘋果新推出的綠色與紫色，消費者關注度最高，遠傳表示，逾 5 成用戶選擇 iPhone 11 Pro 夜幕綠，其次為金色，占比約 3 成，另外，iPhone 11 128GB 的綠色及紫色，也頗受歡迎；台灣之星則表示，選擇 iPhone 11 紫色占比達 49%、iPhone 11 綠色占比達 28%。