〈蘋果新品發表〉台灣之星、亞太電殺很大 祭0元手機方案 首日預購量倍增

iPhone 11 系列新機正式發表，台灣將與全球同步在 9 月 20 日開賣，電信商祭優惠方案搶客，其中，亞太電及台灣之星祭出最殺方案，資費 999 元，就有機會把 iPhone 11 用 0 元帶回家，台灣之星指出，首日開放登記量年增 1 倍，預估銷量可年增逾 6 成；亞太電 (3682-TW) 則指出，近 3 年都推出限時、限量預購方案，今年也樂看銷售表現。

台灣之星指出，到官網、實體門市登記，就可搶開賣優惠抽獎資格，每 4 人抽 1 人，可享申辦月租 999 元資費方案，綁約 36 個月，就能免費把 iPhone 11 帶回家，另外，也提供月租 999 元，iPhone 7 Plus 32GB 手機專案價 0 元，衝刺舊機銷售動能。

台灣之星表示，首日開放登記後，登記量比去年同期成長 1 倍；據過往經驗來看，登記後多數都會轉換為實際申辦，樂觀看待方案可帶動銷量年增 60% 以上。

亞太電則祭出「iPhone 搶 11」限時、限量預購資費，預購機型 30 組，包括 iPhone 11 Pro Max 256GB 機款 3 支、iPhone 11 Pro 256GB 機款 7 支、iPhone 11 256GB 機款 20 支；資費則是月付 999 元，iPhone 11 以 0 元購買，iPhone 11 Pro 系列則只要 9999 元。

亞太電指出，考量蘋果銷售市場，族群消費資費介於 999-1399 元間，因此祭 999 方案，已連續 3 年舉辦 iPhone 預購限時限量活動，每年都會引起消費者迴響，因此今年仍持續推動促銷活動，對於後續銷售量，樂觀看待。