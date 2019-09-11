〈蘋果新機發表〉iPhone 11新機亮相 電信商優惠方案曝光 台灣同步9/20開賣

蘋果 (AAPL-US) 發表今年 3 款新機，台灣也將同步全球於 9 月 20 日開賣，台灣電信業者今日公布優惠方案搶客，其中，中華電及亞太電將採限量預購，亞太電更祭出手機 0 元活動，衝刺銷量成長。

中華電 (2412-TW) 表示，iPhone 新機將採網路預約，活動自 9 月 12 日 15 點起至 19 日 23 點為止，不過優惠方案並未公布。

遠傳 (4904-TW) 則宣布，中午 11 點起開放新 iPhone 線上預購，或可透過行動 APP 線上登記，只要網路門市登記並申辦成功者，可獲原廠配件購物金 3000 元，還有機會將 Apple Watch S4 帶回家。

遠傳也邀請去年 9 月底前申辦「iPhone XS 年年換新」方案的用戶，提前升級續約換新機，享 iPhone 新機最高額外再折 1.5 萬元。

遠傳表示，中午 11 點開放預約後，10 分鐘內預約瀏覽人次衝破上萬人，其中，iPhone 11 Pro 預約數占整體 66%，顏色以夜幕綠人氣最高，占整體預約數逾 5 成，其次為金色。

台灣大 (3045-TW) 表示，即日起全台門市預約登記，網路門市、myfone 購物也將於 9 月 13 日晚間 8 點，開放 iPhone 11 系列限量預購。

優惠方案部分，台灣大指出，去年 10 月底前申辦「新代代迎新」的用戶，「回娘家」提前升級續約，將可享優先配貨 iPhone 11 系列新機，最高可折 1.5 萬元，此外，成功申辦月租 999 型以上的消費者，前 500 名可獲贈 myfone 購物 3000 元電子禮券，還有機會帶走 AirPods。

亞太電 (3682-TW) 尚未公布預購時間，不過率先祭出 iPhone 11 優惠資費，預購機型 30 組，包括 iPhone 11 Pro Max 256GB 機款 3 支、iPhone 11 Pro 256GB 機款 7 支、iPhone 11 256GB 機款 20 支，另外，月付 999 元，iPhone 11 免費帶回家，iPhone 11 Pro 系列 1 萬元有找。

台灣之星則是今日凌晨開放消費者預留資料，並統計大螢幕手機深受消費者喜愛，約 43% 選擇 iPhone 11 Pro Max，手機容量以 256GB 最受青睞，占整體 49%，顏色則以紫色與綠色關注度交高，分別占 iPhone 11 的 34% 與 28%。