國人平均壽命80.7歲創新高 台北比台東多活近8歲

內政部今 (11) 日公布「2018 年簡易生命表」，國人的平均壽命提高至 80.7 歲，較前一年增加 0.3 歲，其中男性 77.5 歲、女性 84.0 歲，皆創歷史新高。以各縣市平均壽命來看，台北市 83.6 歲全台最高，最低則是台東縣 75.8 歲，主要與交通、醫療資源有關。

內政部表示，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，近年來國人平均壽命長期呈現上升趨勢，從 2008 年 78.6 歲增至 2018 年 80.7 歲，顯示國人越來越長壽。

從六都國人平均壽命來看，以台北市 83.6 歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命也均以台北市最高，呈現自北而南遞減的情形。

就六都以外縣市平均壽命觀察，以新竹市 81.1 歲最高，台東縣 75.8 歲全台最低。內政部指出，東部縣市皆較西部各縣市低，尤其台東縣與全體國民歷年平均壽命差距約 5 歲，可能因為西部交通較方便，醫療資源相對較充足，以及人文生活習慣差異等因素，不過，差距已較 10 年前縮小。

另外，相較於全球平均壽命，我國男、女性平均壽命均高於全球平均水準，低於日本、瑞士、西班牙、新加坡等國家。