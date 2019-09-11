彭博：香港一國兩制的另個試煉場在台灣 蔡英文連任之路絕處逢生

在 2016 年的台灣總統選戰中，今年 33 歲住在新北市的 Jamie Chiang 投給了主張和中國有更緊密往來的國民黨候選人；但在明年 1 月的總統選舉，她已決定改投給代表民進黨爭取連任的蔡英文，而香港抗爭事件正是她改變心意的關鍵。

受僱於電子業的 Jamie Chiang 出身政治光譜傾向國民黨的家庭。因為父親在中國大陸做生意，嫂嫂也來自浙江，全家人在過去的選舉中大多投給國民黨。然而香港的抗議事件讓她一改之前對政治議題的冷漠。

「反送中事件真的讓我覺得很恐怖，我很擔心支持九二共識，可能會讓台灣變成像香港這樣，會失去民主、人權，包含經濟的自由發展等等我們很習慣的東西，」她說。

香港的反送中抗議事件延續已經三個月，情勢一再升高，從數十萬人上街和平遊行到警民流血衝突，再到中國武警集結於一橋之隔的深圳的畫面，都不斷拉扯台灣歷次總統選戰中最敏感的神經：兩岸政策與統獨路線之爭。

Chiang 的想法並非個案。據 TVBS 電視台的民調數據，不過幾個月前，被北京視為仇寇的蔡英文支持度還明顯落後於大打兩岸和平牌的國民黨候選人韓國瑜，但 8 月中旬兩人支持度出現交叉，而 8 月底最新調查則顯示，蔡以 49% 對上韓的 41%，進一步拉開距離。

除了 TVBS 之外，其他不同的民調機構在 8 月中下旬的最新調查中，也多數顯示蔡升、韓降的趨勢。

「香港的抗議強烈地影響了台灣民眾對未來的想法，」內華達州立大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩說，「這證明一國兩制不可行，讓許多台灣人放棄統一的念頭。」

他並指出，香港情勢特別對台灣年輕世代產生決定性的影響。在台灣 30 歲以下年輕人最熱門的社群網站之一「爆料公社」上，香港抗議正是最熱門的話題，顯示出他們更傾向選擇與蔡英文站在同一陣營。

台灣師範大學政治系教授曲兆祥也有同感。他指出，關鍵點之一是香港年輕人的政治核心價值傾向西方的個人主義，和港府及北京奉為圭杲的集體主義、維持社會秩序的價值存在衝突。

他說，台灣選民已經過一段很長時間接受民主、自由、人權及個人主義的洗禮，當港府或北京限制、甚至攻擊這些價值時，台灣民眾的反權威感被挑起，感受與香港抗議者趨於一致，這在 40 歲以下的年輕選民又特別明顯，自然使得蔡英文受惠。

反中效應甚至被形容為「蔡英文撿到槍」。因為去年 11 月民進黨才在地方選舉大敗，蔡英文辭去黨主席之際，外界曾悲觀地認為她可能是台灣首位不能連任的民選總統，然而今年初中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》40 周年紀念會上強調台灣必須和中國統一後，蔡英文快速拔高聲量反對一國兩制，支持度跟著開始絕地反攻。

上任後謹守不挑釁北京底線的她，此後開始在各公開談話展現對北京的強硬立場，香港事件後更多次發表支持抗議者的言論，包括對於香港逮捕黃之鋒等反對人士，第一時間回應「香港需要的是對話而不是鎮壓或逮捕」。

延伸閱讀：細數蔡英文經濟成績單，冰冷數字搬不開總統連任之路的絆腳石

民眾對統獨支持度的消長也呼應蔡英文的民調走勢。陸委會在 7 月底的最新調查顯示，支持廣義台灣獨立的比重升高至約 25.5%，為 2016 年 3 月以來最高。相對的，支持廣義統一的比重則下滑至 9.6%，為 2015 年 3 月以來最低。

圖片：Bloomberg

同一份調查並顯示，反對「一國兩制」的台灣民眾比重接近九成，並有約 65% 的受訪者支持香港抗議活動。

「我覺得香港至少要維持五十年高度自治吧，現在連一半都不到，反映出中國誠信有問題，讓我不相信支持九二共識會帶來好下場，」Jamie Chiang 稱。

勝負未定

北京當局「不慎」為民進黨助選也有前例可循，例如 1996 年台灣首次總統民選前的飛彈試射，以及 2016 年的周子瑜事件。當時僅 16 歲的藝人周子瑜在南韓節目上舉著國旗表示自己來自台灣，引起大陸網友的批評，她的經紀公司在投票日前一夜發佈道歉影片，片中周子瑜唸著稿子稱自己感到抱歉與愧疚。

四年後，香港事件有種似曾相識之感。台灣對香港民眾的同情甚至波及被視為台灣之光的珍珠奶茶，部分在大陸有分店的茶飲店在微博刊出支持一國兩制的聲明，討了大陸消費者歡心，卻在自家後院招來拒買的後遺症。

由於反中得分效果明確，民進黨的執政團隊在各種場合均為香港抗議者發聲。相對的，國民黨的韓國瑜雖然表態支持香港民主自由，但多為被動回應。他在今年 3 月以高雄市長身份訪問香港中聯辦，也引發輿論爭議。

韓國瑜的國政顧問團兩岸組召集人、文化大學社科院院長趙建民說，外界不應該用「親北京」來形容韓國瑜，他也反對一國兩制，而且認為北京和港府應該正視港人高度自治的承諾。

「香港完全可以做為大陸的民主試驗區，可以借用台灣的民主經驗，並做為大陸政治改革的參考。」趙建民並透露，韓陣營將於 9 月底公佈兩岸政策。

延伸閱讀：台灣國民黨新晉總統候選人稱，大選是兩岸和平與危機之間的選擇

不過，距離明年 1 月 11 日投票日尚有數個月，蔡英文並非勝券在握。例如：若是鴻海創辦人郭台銘或是台北市長柯文哲宣佈參選，都可能讓選戰重新洗牌。

王宏恩亦指出，香港事件雖然明顯影響年輕選民，但較年長的選民並不會因為香港事件就反對統一或更支持民主。

「至於勝負，現在雖然民調很多，但連候選人有哪些都還不確定，我覺得要下結論都還太早了，」他說。

曲兆祥則分析稱，選戰現在已是「三壞球」的局面，只要香港情勢有武警等介入的進一步惡化，那就是直接四壞球保送蔡英文上壘。但如果香港情勢逐步和緩，正考慮參選的郭台銘可以逐步收割成果，讓 40-60 歲的經濟選民轉為支持他。

(本篇文章不開放予合作媒體轉載)