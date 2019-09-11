7月經常性薪資41927元年增2.42% 勞動市場仍受景氣趨緩影響

鉅亨網編輯陳于晴 2019年9月11號18點1分

行政院主計總處今 (11) 日公布 7 月全體受僱員工經常性薪資平均為 41927 元，年增 2.42%，呈現穩定成長；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為 53017 元，年增 2.53%。不過主計總處表示，勞動市場持續受景氣擴張力道趨緩影響，製造業加班工時已連續 10 個月減少。

主計總處表示，7 月非經常性薪資為 11090 元，較上月大增 62.3%，年增 2.92%，主要因電子零組件製造業、電力及燃氣供應業受部分廠商 7 月發放工作獎金、員工酬勞影響，總薪資分別月增 74.44%、54.35%。

7 月底全體受僱員工為 798.8 萬人，較上月底增加 4.6 萬人。因增僱或召回等原因而進入的人數為 24.7 萬人，其中以批發及零售業增加最多，製造業增居次；因辭職、解僱、退休等原因而退出則有 20.1 萬人，其中以住宿及餐飲業最多，批發及零售業次之。

根據統計，本國籍全時受僱員工經常性薪資平均 44209 元，年增 2.46%，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為 55831 元，年增 2.8%。

主計總處指出，7 月總工時平均為 183 小時，月增 23.8 小時，主要是因為本月工作日較多，較去年同期增加 6.9 小時。

7 月加班費平均為 1760 元，較上月減少 5.73%。7 月全體受僱員工加班工時平均為 7.6 小時，月減 0.3 小時。

主計總處指出，製造業加班工時已連續 10 個月減少，工業及服務業加班工時也連 9 月減少，除了勞動市場受到景氣擴張力道趨緩影響，7 月加班工時減少也與工作天數較多有關。