環宇-KY客戶產品延後交貨 8月營收月減26% 創今年次低

環宇 - KY(4991-TW) 今 (10) 日公布 8 月合併營收 1.2 億元，月減 26.76%、年減 34.3%，創下今年次低紀錄，環宇表示，因美中貿易戰，公司配合 KGD(自有品牌) 客戶端需求調整生產計劃，尚需時間補足庫存，造成部分產品延後交貨，影響 8 月營收表現。

環宇 8 月合併營收 1.2 億元，月減 26.76%、年減 34.3%；累計累積今年前 8 月營收 11.28 億元，年減 14.88%。

展望下半年，總執行長暨總裁安寶信日前表示，下半年仍面臨美中貿易戰的不確定性，雖然目前華為占整體出貨比重不高，但華為事件造成整體中國產業的氛圍改變，客戶人人自危，擔心成為下一個被盯上的企業，而環宇的光通、數據中心客戶幾乎都在中國，將持續調整策略布局因應全球不確定性的局勢。

環宇先前預期，下半年表現將比上半年好，但具體成長多少還要密切觀察貿易戰的後續，若依產品別來看，將以 KGD(自有品牌) 成長最好，而 RF 射頻產品也會因為如氮化鎵 (GaN) 等毛利高的產品比重增加，推升營收成長。

而其他砷化鎵廠 8 月營收表現則相對亮眼，穩懋 (3105-TW) 8 月合併營收達 20.87 億元，月增 4.11%、年增 54.97%，續創歷史新高，累計今年前 8 月合併營收 121.55 億元，年增 3.27%。

全新 (2455-TW) 8 月合併營收，達 2.34 億元，月減 5.24%、年增 33.53%，由於 7 月基期較高，8 月營收略為下滑，但仍創今年次高，累計今年前 8 月合併營收 15.71 億元，年增 8.98%。

宏捷科 (8086-TW) 8 月合併營收，達 2.32 億元，月增 18.28%、年增 76.61%，累計今年前 8 月合併營收 11..89 億元，年減 13.26%。

英特磊 IET-KY (4971-TW)8 月合併營收，達 5996.9 萬元，月減 8.07%、年增 2.09%，累計今年前 8 月合併營收 4.85 億元，年增 10.94%。