〈穩懋法說〉2024年EPS 1.81元轉盈 擺脫2023年營運谷底

鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2025-02-14 15:00

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砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (14) 日召開法說會，2024 全年營收 174.58 億元，年增 1 成，稅後純益 7.68 億元，較 2023 年由虧轉盈，每股純益 1.81 元。穩懋指出，2024 年已經擺脫 2023 年的營運谷底。

穩懋 2024 年第四季營收 37.06 億元，季減 15%，年減 24%；毛利率 20.4%，季減 1.2 個百分點，年減 9 個百分點；營益率 - 1.3%，較去年第三季以及 2023 年同期轉負；稅後虧損 3.52 億元，較去年第三季及 2023 年同期轉虧，每股虧損 0.83 元。

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穩懋 2024 全年營收 174.58 億元，年增 10%；毛利率 23.2%，年增 1.3 個百分點；營益率 4.4%，較 2023 年轉正；稅後純益 7.68 億元，較 2023 年由虧轉盈，每股純益 1.81 元。

穩懋表示，第四季產能利用率由 50% 下滑至 35%，且受到合併子公司所持有的中國客戶上市股票，因股價波動影像毛利率表現。

穩懋說明，去年第四季營收下滑的主要來自 WiFi PA 及手機兩大應用的衰退。WiFi PA 因新機備貨期高峰已過，第四季因庫存關係衰退較多，Cellular PA 則受到中國市場需求不振也呈現衰退；手機方面，因中國安卓手機復甦不如預期，導致第四季同樣呈現衰退。不過 Infra. 及 Optics 業務皆優於預期，有兩位數成長的表現。

穩懋提到，中國智慧型手機雖然已經脫離漫長的庫存調整階段，不過因安卓手機市場受到中國經濟疲軟及貿易壁壘，使得消費力道仍疲弱，需求也未如預期大幅復甦。不過在美系 iOS 手機供應鏈中，無論在 Cellular PA 或 WiFi PA，穩懋雖為代工角色，但客戶皆為關鍵供應商且取得重要份額，也穩定穩懋 2024 年成長，擺脫營運谷底。

另外，Infra. 業務則受惠基礎建設及衛星通訊需求加溫，有年增雙位數百分比的成長，其中，氮化鎵 (GaN) 營收更年增 3 成。

若以各產品營收占比來看，2024 年第四季營收占比最大宗為 Infra.，約占 35 至 40%，Cellular 占 25 至 30%，WiFi 占 10 至 15%，其他占 21%。

穩懋指出，第一季因有 3 個廠正在進行歲修，加上第一季為傳統淡季，預期第一季營收將季減 mid-singel digit 百分比，毛利率則為 high-teens(16 至 19%) 的水準。