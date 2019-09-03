宏捷科8月營收年增逾7成 創39個月新高 下半年營運看俏

砷化鎵廠宏捷科 (8086-TW) 今 (3) 日公布 8 月合併營收，達 2.32 億元，月增 18.28%、年增 76.61%，創 39 個月以來新高，法人表示，隨著手機功率放大器(PA)、垂直共振腔面射型雷射 VSCEL 元件需求升溫，下半年月營收可望再創新高。

宏捷科 8 月合併營收，達 2.32 億元，月增 18.28%、年增 76.61%，累計今年前 8 月合併營收 11..89 億元，年減 13.26%。

宏捷科近年積極開發自有射頻元件、VSCEL 技術，法人表示，中國去美化效應發酵，隨著 5G、WiFi 6 技術發展，宏捷科手機功率放大器 (PA) 接單狀況將持續升溫，垂直共振腔面射型雷射 VSCEL 元件也因手機將朝多鏡頭搭載 TOF 趨勢發展，需求可望明顯增溫。

此外，因應明年 5G、VSCEL 應用需求，宏捷科新建二廠預計將於明年第 1 季完工，並在第 2 季開始陸續開出產能，預期產能將可擴增至 1.5 萬片。

展望下半年，法人表示，預期在亞洲客戶需求帶動下，本季手機功率放大器 PA 出貨量將持續成長，加上 VCSEL 動能持續、新廠房也即將完工，有助整體訂單動能加溫，產能利用率將持續提升，推升營運表現。