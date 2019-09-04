砷化鎵廠8月營收出爐 穩懋20.87億元續創歷史新高

砷化鎵廠商陸續公布 8 月營收，穩懋 (3105-TW) 暨上月營收突破 20 億大關後，8 月再度創新高，達 20.87 億元，月增 4.11%、年增 54.97%，全新 (2455-TW) 則因上月基期較高，8 月營收達 2.34 億元，月減 5.24%、年增 33.53%，但仍創今年單月次高紀錄。

穩懋 8 月合併營收，達 20.87 億元，月增 4.11%、年增 54.97%，續創歷史新高，累計今年前 8 月合併營收 121.55 億元，年增 3.27%。

穩懋表示，隨著 5G 通訊發展需求升溫，繼 7 月營收首度突破 20 億元大關，再度創下單月歷史新高，展望本季維持先前法說會看法，預期手機功率放大器 (PA) 需求將持續成長，基礎設施產品，也維持在供需良好狀態，將持續朝 4G+5G 策略布局，預估本季營收可望季增 3 成以上。

穩懋進一步指出，整體而言，下半年將優於上半年，第 2 季末已達成每月生產 36000 片擴產目標，目前產能利用率接近滿載，但隨著年底將進入傳統淡季，將開始評估明年的資本支出。

全新 8 月合併營收，達 2.34 億元，月減 5.24%、年增 33.53%，由於 7 月基期較高，8 月營收略為下滑，但仍創今年次高，累計今年前 8 月合併營收 15.71 億元，年增 8.98%。

全新表示，雖然全球政經局勢變化仍大，但目前整體來看，本季還是會比第 2 季好，目前客戶拉貨、訂單狀況皆在良好狀態，將持續配合客戶持續調整，預期未來仍由射頻元件 (RF)、VCSEL 雙引擎帶動，帶動營運成長。

宏捷科 (8086-TW) 日前也公布 8 月合併營收，達 2.32 億元，月增 18.28%、年增 76.61%，累計今年前 8 月合併營收 11..89 億元，年減 13.26%。