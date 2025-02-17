〈焦點股〉穩懋擺脫營運谷底轉盈 價量齊揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-17 11:55

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砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW)2024 年全年稅後純益 7.68 億元，每股純益 1.81 元，較 2023 年轉盈，擺脫營運谷底，激勵穩懋今 (17) 日價量齊揚，拉出一根長紅 K。

穩懋今天早盤以 100.5 元開低，隨後翻紅走高，盤中最高漲至 108.5 元，漲逾 3%，截至上午 11 點 30 分，股價暫報 107.5 元，漲幅 3.37%，成交量則超過 3000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周三大法人僅買超 20 張。

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穩懋去年第四季 WiFi PA 因新機備貨高峰期已過，加上 Cellular PA 中國市場需求不振，影響第四季營收、獲利雙衰退。此外，第四季產能利用率由 50% 下滑至 35%，且受到合併子公司所持有的中國上市股票股價波動，進而影響毛利率表現。

穩懋提到，中國智慧型手機已經脫離庫存調整階段，但安卓手機市場消費力道仍疲弱，需求不如預期。不過美系 iOS 手機供應鏈中，無論 WiFi PA 及 Cellular PA，穩懋雖為代工角色，但其客戶皆為關鍵供應商，且取得重要份額，也推升穩懋 2024 年成長，正式擺脫 2023 年的營運谷底。