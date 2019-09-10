台泥、亞泥8月營收雙雙月減 信大月增逾2成

水泥族群 8 月營收陸續出爐，雖然受到中國下雨影響出貨，水泥雙雄台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 呈現月減，信大 (1109-TW) 逆勢走揚，8 月營收月增逾 2 成，法人指出，隨 9 月天氣好轉，加上中國持續推動供給測改革，預計到年底水泥價格量價齊揚，水泥業者營運將穩步升溫。
據了解，中國因為 7、8 月下雨天數較多，工地施工進度暫緩，影響水泥用量，價格也呈現小幅修正，干擾水泥雙雄出貨表現。
台泥 8 月營收 102.29 億元，月減 2.5%、年減 4.5%，累計前 8 月營收 102.29 億元，年減 2.3%；亞泥 8 月營收 78.13 億元，月減 7.8%、年增 0.3%，累計前 8 月營收 588.14 億元，年增 10.5%。
不過，信大受惠南京廠出貨量攀升，8 月營收來到 7.28 億元，月增 21.7%、年增 21.6%，累計前 8 月營收 48.98 億元，年增 21.7%。
法人指出，近期中國雨季結束，各地工地陸續復工，加上中國政府擴大基建，推動需求增加，供給方面，除了錯峰生產外，中國 10 月 1 日起也將取消低標水泥，均有助持續改善供給情形，支撐報價走勢。