過度依賴借貸 美國債務總額恐達GDP的20倍

根據全球資產管理公司 AB Bernstein 發布的報告，目前美國總務總額已接近 GDP 的 2000%，其中又以社會福利項目債務的 GDP 佔比最高，達到 633%。

AB Bernstein 的計算方式不僅計入傳統債務水平，還納入公共債務、金融債務以及社會福利項目、醫療與撫卹金等等，準確來說，美國債務總額佔 GDP 比率達到了 1832%。

負責聯邦預算與財政問題的改革者認為，債務水平確實已達到必須採取行動的地步。美國聯邦預算問責委員會主席 Maya MacGuineas 認為，如今我們已過度依賴借貸，將其作為一切問題的解方，事實證明就是如此，這可能對未來幾十年的經濟產生負面影響。

儘管如此，AB Bernstein 首席美國經濟學家 Philipp Carlsson-Szlezak 仍表示，雖然情況看起來不樂觀，但並不代表債務危機不可避免。

他認為債務危機的關鍵不在於總體金額，而是償還能力。他稱，「美國的債務相當龐大，且還在持續成長，但當我們去思考債務問題時，可以發現環境條件遠比債務水平來的重要，當宏觀條件不佳，債務危機也可能建立在較低的債務水平之上」。

目前，美國聯邦債務總額已飆升至 22.5 兆美元，佔 GDP 總額 106%，排除掉政府間的債務，大眾持有債務為 16.7 兆美元，佔 GDP 總額 78%。根據國會預算辦公室預估，2028 年，大眾持有債務佔 GDP 總額將達 105%，顯示出潛在債務危機。

根據 AB Bernstein 分析，社會福利項目債務佔 GDP 總額最高，達到 633%。其他像是社會保險項目佔了 484%、金融債務佔 450%、家庭和公司債共佔 150%、聯邦與地方政府債佔 100% 等等。

美國債務項目佔 GDP 比率 (圖：CNBC)

信評機構穆迪 (Moody’s) 近期警告，在下一次經濟衰退期間，垃圾評級的公司債將急遽膨脹，大幅增加違約風險。副總裁 Christina Padgett 表示，債務違約數量甚至可能超過總債務量的 14%，高於大蕭條時期。

儘管目前經濟狀況良好，違約率仍屬較低水平，Maya 表示，現在是時候對美國債務問題採取行動，並制定長期策略。