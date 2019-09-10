IMF：全球外國直接投資 近40%是用來避稅的「幻影」

根據 IMF 與哥本哈根大學的一項研究發現，全球外國直接投資 (FDI) 中近 40%，共計約 15 兆美元是「幻影資本 (phantom capital)」，被跨國公司用來支付較低的公司稅。

報告指出，這些投資金額，相當於中國及德國的 GDP 總和，在過去 10 年中飆升了約 10 個百分點，目的就是避稅。儘管各國政府試圖抑制，但這些資金通常流入沒有真正商業活動的空殼公司。

研究說，外國直接投資通常被定義為「屬於同一跨國集團的公司之間的跨境金融投資」，對各國來說可能非常有益，因此許多國家都透過政策吸引外資，因為它能推動國際經濟一體化、刺激成長和創造就業機會，並且提高當地經濟的生產力。

但是虛幻的外國直接投資，僅僅投入空殼企業卻沒有任何實際業務，那麼這只是「財務和稅收操縱」，模糊了傳統的外國直接投資統計數據，使人們難以理解真正的經濟一體化效果。

多數「幻影資本」發生在眾所周知的「避稅天堂」，盧森堡和荷蘭幾乎占了一半，再加上香港、英屬維爾京群島、百慕達、新加坡、開曼群島、瑞士、愛爾蘭和模里西斯，10 個經濟體合計占了 85% 的「幻影資本」。

報告稱，盧森堡人口僅有 60 萬人，但擁有的外國直接投資遠遠超過美國及中國，這種規模的外資很難反映為盧森堡經濟的實體投資。

研究表示，「幻影資本」的曝險與當地的公司稅率相關，這完全不令人意外。