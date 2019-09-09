外資連四買台股 強力鎖碼金控股 惟內資法人扯後腿 

台股今 (9) 日終場上漲 20.5 點，收在 10801.14 點，勉力守住整數大關，觀察三大法人操作，雖然外資連四買，但今日買超手筆縮至 42.8 億元，買超標的鎖定金融股，敲進的前 10 檔個股，有 6 檔都是金控股；惟內資法人皆扯後腿，投信賣超 2.55 億元，自營商賣超 16.28 億元，三大法人合計買超 23.96 億元。

外資買超前 10 名分別是新光金 19921 張、群創 12903 張、元大台灣 50 獲買超 10901 張、中信金 10539 張，其餘依序為元大 S＆P 原油正 2、台積電、元大金、第一金、富邦金、兆豐金。

其實，外資上周就以鴨子划水之姿轉進金融股，買超逾萬張的金融股，包括新光金、台新金、元大金、上海商銀、富邦金、永豐金、國泰金等 7 檔，外資買盤明顯聚焦在股價位階偏低的金融股，今天擴大鎖碼的動作更為明確。

外資賣超前 10 名：富邦 VIX 遭賣 10 萬 7102 張、友達 10843 張，其餘依序為中環、臺企銀、元大滬深 300 正 2、長榮航、正崴、台灣高鐵、仁寶、元大台灣 50 反 1。

外資已連續四天回補台股，近日無懼美國聯準會 9 月可能降息的預期，資金大舉轉進金融股，法人認為，主要是金融股低位階，但因類股輪動快速，仍應慎防實質降息後，金融股的利空反映，外資買超手筆略縮，內資則明顯對作，台股後續要續攻，仍需資金重回主流股，並且補量上攻。

投信買超前 10 名：欣興、台表科、旺宏、景碩、奇力新、聯發科、強茂、光寶科、佳世達、楠梓電。

投信賣超前 10 名：燿華、長榮航、台光電、泰鼎 - KY、鴻海、京元電子、健策、台郡、臻鼎 - KY、立積。

自營商買超前 10 名：元大 S＆P 原油正 2 獲買超 41554 張、新光金 10014 張，其餘依序為元大高股息、富邦 NASDAQ 反 1、中鋼、可成、元大 S＆P 石油、裕隆、中工、富邦上証。

自營商賣超前 10 名：富邦 VIX 遭賣 41142 張、元大 S＆P 原油反 1 遭賣 17937 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 9448 張，其餘依序為元大臺灣 ESG 永續、第一金、元大 S＆P 黃金正 2、元大道瓊白銀、兆豐金、元大台灣 50、台光電。