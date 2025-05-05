外資再回補台積電 連8買累計逾10萬張 大賣金控雙雄3.7萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-05 17:33
台北股匯市今 (5) 日走勢不同調，新台幣再度強升逾 1 元，台股則下跌 254 點，收在 20532 點，力守五日線，外資持續站買方，再度回補台積電，已連 8 買，累計買超達 10 萬張，今日也隨著新台幣強升，大幅調節金控雙雄，兩檔合計遭賣 3.7 萬張。
三大法人合計買超 121.14 億元，外資買超 244.63 億元，連 2 買，投信轉賣超 11.86 億元，自營商續賣 111.63 億元，連 5 賣；期貨方面，外資加碼空單 3,246 口，未平倉空單口數提升至 26,159 口。
外資買超青睞大型權值股，包括電子與金融股，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近 1.4 萬張，群創 (3481-TW) 也有 1.1 萬張，中信金 (2891-TW) 更達 3.8 萬張，為外資買超第一名，其他如金融股如兆豐金 (2886-TW)、凱基金 (2883-TW)、合庫金 (5880-TW)、彰銀 (2801-TW) 都有 1.2 萬張以上。
值得注意的是，外資儘管現貨做多，但除了期貨加空，也在現貨市場大買反向 ETF 元大台灣 50 反 1(00632R-TW)，凸顯對台股後市仍保守看待。
外資賣超主要瞄準金控雙雄、債券 ETF 與高股息 ETF，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 兩檔合計遭賣 3.7 萬張，復華富時不動產 (00712-TW) 更被調節 7.3 萬張，其他如元大美債 20 年 (00679B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW) 都成狙擊對象，張數至少 1.4 萬張起跳。
投信與自營商雙雙調節記憶體族群，分別賣超南亞科 (2408-TW)4 千張、1 千張。
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