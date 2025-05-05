外資再回補台積電 連8買累計逾10萬張 大賣金控雙雄3.7萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-05 17:33

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台北股匯市今 (5) 日走勢不同調，新台幣再度強升逾 1 元，台股則下跌 254 點，收在 20532 點，力守五日線，外資持續站買方，再度回補台積電，已連 8 買，累計買超達 10 萬張，今日也隨著新台幣強升，大幅調節金控雙雄，兩檔合計遭賣 3.7 萬張。

三大法人合計買超 121.14 億元，外資買超 244.63 億元，連 2 買，投信轉賣超 11.86 億元，自營商續賣 111.63 億元，連 5 賣；期貨方面，外資加碼空單 3,246 口，未平倉空單口數提升至 26,159 口。

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值得注意的是，外資儘管現貨做多，但除了期貨加空，也在現貨市場大買反向 ETF 元大台灣 50 反 1(00632R-TW)，凸顯對台股後市仍保守看待。