〈台股開盤〉台幣續狂升逾1元見2字頭 匯損擔憂衝擊台股翻黑跌逾200點

新台幣今 (5) 日早盤再度強升逾 1 元，升破 30 元大關見到 2 字頭，美元狂升下，市場對科技股和金融股營收獲利及美元資出現匯損的擔憂升高，台股開高走低，由金融股領跌，一度下探至 20582.1 點，跌逾 200 點，預估今日成交量 4200 億元，較上周五顯著放大。