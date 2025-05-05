〈台股開盤〉台幣續狂升逾1元見2字頭 匯損擔憂衝擊台股翻黑跌逾200點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-05 09:41
新台幣今 (5) 日早盤再度強升逾 1 元，升破 30 元大關見到 2 字頭，美元狂升下，市場對科技股和金融股營收獲利及美元資出現匯損的擔憂升高，台股開高走低，由金融股領跌，一度下探至 20582.1 點，跌逾 200 點，預估今日成交量 4200 億元，較上周五顯著放大。
隨著川普政府希望亞洲貨幣走強，新台幣上周五單日暴升 9.53 角，創下紀錄，今日再度強升突破 30 元大關，一度達 29.77 元，升值超過 1 元，升幅逾 4%，再度改寫上周五紀錄，也恐為台灣以出口為導向的產業帶來不利影響。
以類股來看，金融股跌勢最重，由於金融業普遍會進行避險，隨著新台幣升值恐對避險成本造成負面影響，各家壽險淨值與獲利都將受衝擊，金融股也成為今日重災區，雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 雙雙重挫 7%，其他如三商壽 (2867-TW)、第一保 (2852-TW)、中再保 (2851-TW) 跌幅也都達半根以上。
電子權值股今日漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在平盤來回震盪，聯發科 (2454-TW) 跌深後小幅反彈，鴻海 (2317-TW) 則下挫逾 1%，其他如廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 都在盤下壓抑。
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