〈台股盤後〉台幣狂飆風暴 壽險金控雙雄重摔 跌254點守住5日線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-05 14:19
新台幣今 (5) 日再度強升逾 1 元，升破 30 元大關見到 2 字頭，台股則開高走低，由金融股領跌，一度下探至 20320 點，跌逾 460 點，但隨著新台幣升幅收斂，終場下跌 254.65 點，收在 20532.99 點，五日線失而復得，今日成交量 3870 億元，較上周五放大。
隨著川普政府希望亞洲貨幣走強，新台幣上周五單日暴升 9.53 角，創下紀錄，今日再度強升突破 30 元大關，一度達 29.59 元，升值超過 1 元，升幅逾 4%，再度改寫上周五紀錄，也恐為台灣以出口為導向的產業帶來不利影響。
以類股來看，由於金融業普遍會進行避險，隨著新台幣升值恐對避險成本造成負面影響，各家壽險淨值與獲利都將受衝擊，金融類股下跌 2.4%，也成為今日重災區，雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 雙雙重挫 6%，其他如三商壽 (2867-TW)、新光金 (2888-TW) 跌幅也都達半根以上，其他如台新金 (2887-TW)、第一保 (2852-TW)、中再保 (2851-TW) 跌幅也至少 3% 起跳 。
電子權值股今日漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 回檔超過 1%，收在 938 元，聯發科 (2454-TW) 難敵賣壓翻黑小跌，鴻海 (2317-TW) 則下挫逾 3%，其他如廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 都在盤下，壓抑整體大盤走勢。
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