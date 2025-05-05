〈台股盤後〉台幣狂飆風暴 壽險金控雙雄重摔 跌254點守住5日線

新台幣今 (5) 日再度強升逾 1 元，升破 30 元大關見到 2 字頭，台股則開高走低，由金融股領跌，一度下探至 20320 點，跌逾 460 點，但隨著新台幣升幅收斂，終場下跌 254.65 點，收在 20532.99 點，五日線失而復得，今日成交量 3870 億元，較上周五放大。