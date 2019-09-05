鴻海集團打團體戰搶5G商機 硬體設備下半年出貨助攻營運

鴻海 (2317-TW) 集團戮力 5G 相關布局，旗下公司各自分工拓展應用，除夏普布局無線傳輸、行動裝置外，工業富聯 (FII) 的通用模組及設備，鴻騰的光收發模組，從局部到終端積極布局專利，且產品也將自下半年起陸續出貨，預計到明年放量，全力布局 5G 商機。

鴻海以集團的方式布局 5G 商機，其中 FII 相關應用涵蓋通用模組、小基地台、核心網路等應用，下半年開始陸續出貨，且相關專利佈局也都有涉獵，並聯合中國移動為全球首款 5G 筆電提供全球規格最小的 5G M.2 通用模組，未來將應用在工業互聯網、高速路由器、智慧城市、智慧家庭等領域。

FII 也與鴻騰攜手合作 400G 數據中心解決方案，由 FII 負責交換器，光收發模組則由鴻騰負責，客戶除美國 4 大網路巨擘 FAAG 外，也打進中國 3 大網路業者 BAT。客戶除美國 4 大網路巨擘 FAAG 外，也打進中國 3 大網路業者 BAT。

除硬體外，整合方面，鴻海由亞太電及旗下富鴻網，扮演系統整合集成商 (SI)、提供服務的角色，結合硬體能力，提供智慧製造等垂直場域的相關應用。

此外，鴻海旗下專攻工業電腦領域的樺漢，其子公司沅聖也朝 5G 的射頻、聲頻、智慧家居等應用發展，另外網通廠台揚、建漢等，布局基地台關鍵零組件 RRH ，甚至擴展到小型基地台、家用閘道器及 8K、5G 智慧家庭影音設備產品。