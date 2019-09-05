貿易戰衝擊加大 彭双浪：面板業還有中國產能擴充 競爭情況確實加劇

中華信評出具報告點名，台灣企業信用結構，受美中貿易戰的影響，負面影響恐越來越大，面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (5) 日坦言，美中貿易戰衝擊的不只是單一產業，而是整體消費性需求，不過面板業除此以外，還有中國產能開出，確實讓競爭更為加劇，友達將積極擴展工控等利基型應用，縮短受影響的程度。

中華信評主辦分析師許智清近期出具報告，提出未來 1 年，美國與中國間貿易緊張情勢升高，加上全球經濟成長趨緩，將對台灣企業信用結構，造成越來越大負面影響，媒體點名包含面板與具品牌的產業，受影響程度較大。

彭双浪今日表示，貿易戰產生的是總體經濟下滑影響，消費市場需求一定會降低，不只是面板產業，所有產業都會受到影響，但面板業還有中國新增產能開出，的確競爭情況加劇。

不過，彭双浪強調，工控、車用等利基型應用，不像消費型面板產品受貿易戰衝擊較大，將有助縮短美中貿易戰影響的時間。

至於 9 月面板價格持續往下，進入第 4 季出貨旺季能否築底反彈，彭双浪僅表示，目前沒有新的看法，但明年第 1 季季節性下跌狀況不變。

友達在人才培育方面不遺餘力，今年獲得天下企業公民獎，彭双浪認為，台灣未來面臨最大的問題是出生率降低，人才供給下降，加上發展環境不是那麼好，造成推力，但中國或是亞洲其他國家，有很大的拉力，因此必須要透過產學接軌，讓學習與實作同步，進而達到留才目的。