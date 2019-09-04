美中貿易戰資金轉進債市逃難 投資債後市看俏

美中貿易戰傷及全球經濟成長，全球央行陸續啟動降息，資金也先後湧入債市避難，法人表示，儘管美國公債殖利率倒掛，但目前經濟還看不出經濟衰退風險，點名看好投資等級債券與亞債後市表現。

根據美銀美林統計，截至 8 月底止，過去三個月來 1600 億美元資金流入債市，幾乎各種債市基金都與獲得資金青睞，讓債市重回投資人青睞。

瀚亞投資 M&G 收益優化基金經理 Richard Woolnough 表示，從就業市場、油價與經濟數據來看，研判還不至於出現經濟衰退，目前相對看好風險偏好並看好投資級債券。

Richard Woolnough 指出，美國長天期公債殖利率低於短天期公債殖利率雖然是評估景氣衰退的指標之一，但仍要搭配其他數據，從美國非農就

業人口維持在高檔、市場職缺高於求職人數，以及企業預期調高薪資水準等面向看來，經濟還是處於成長階段。

Richard Woolnough 指出，隨著勞工與薪資的增長將有助消費提升，觀察過去幾次美國公債利率倒掛當時的環境，都是國際油價在高檔且美國聯準會處於升息進程，與目前國際油價偏低、美國利率也相對低的環境不同。

Richard Woolnough 認為投資等級債比起公債和高收益債更具有投資吸引力，今年來成熟國家公債在大漲過後估值已經偏貴，反觀投資等級債因發債數量跟規模大，市場上仍存在許多具備投資價值的標的，特別是美國投資等級企業債。

美盛投顧認為，在市場狀況不明朗時，亞洲債券顯得日益重要，對尋找優質收益、較低風險和定期現金流的固定收益資產類別的投資者而言，其投資價值尤為值得關注。

美盛投顧分析，亞洲受本土消費的推動，新興亞洲增長速度超越已開發國家，個別亞洲經濟體的外貿結餘充裕，而且擁有全球最高的儲蓄率和外滙存底，較能應對外圍衝擊，貨幣穩定、油價偏弱和通膨預期轉淡，為政府進一步放寬財政和貨幣政策提供空間。

