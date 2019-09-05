【馮冠華專欄】炒股不炒市仍是皇道

9 月 5 日推介 - 中金公司（3908）

1）上日港股市況總結 ：恆指週三高開高走，指數以全日低位高開 147 點，升勢在午後轉急，皆因市場傳出政府將正式撤回逃犯條例。指數最多曾升約 1126 點，高見 26654 點，最終收報 26523 點，大升 995 點。成交金額按日上升約 82% 至 1164 億。港股通南下總成交額按日上升約 66% 至 154 億，流向仍是淨流入，金額約 15 億。滬深股通北上仍是淨流入，金額又回升至約人民幣 50 億。藍籌 47 升 1 跌 2 持平。



板塊方面，本土地產、收租及零售股升勢強勁，澳門博彩股表現也佳。教育股也強力反彈。另外，中資劵商、內銀及內房也不俗。做空方面，佔大市成交回落至約 16.9%。牛熊證街貨最新比例為 46:54，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 10:90，重貨區方面，熊證上移至 27000-27049，牛證則仍在 25200-25249。恆指期貨夜市收報 26386 點，下跌 90 點，低水 137 點。港股 ADR 下跌 77 點，相等於恆指 26446 點。

簡評：金融市場變幻難測，但聰明錢春江鴨踪影處處。週二道指下跌近 300 點，但恆指夜期及 ADR 卻背馳上升。昨天恆指高開百多點後亦能持續上升。午後傳出特首將宣布撤回逃犯條例，指數更如脫彊野馬般大漲。收盤後特首也正式宣布撤回（見點 2），夜期、ADR 和昨天早上的強勢便順理成章了。

或許大家有懷疑，逃犯條例，由壽終正寢變成正式撤回，值一千點的恆指升幅嗎？字面上不是一樣的嗎？示威者會收兵乎？這代表政府跪下嗎？接下來又會怎樣？現在是進場還是把握機會跳船？

這些問題不容易解答，只有時間才能證明一切。筆者的推斷為，香港政府之所以將逃犯條例正式撤回，最大好處莫過於令美國國會下週一復會時，再沒有一個明正言順的借口，來通過香港人權法；換句話說，這解除了香港會被美國撒消特別關稅區的威脅。



另外，也有昔日同僚好友指出，政府此舉或是以退為進。若再有暴力示威即可更嚴厲執法（包括緊急法）。總括而言，筆者認為特區政府並没有跪下，在成本不高下，宣布撤回卻有收買人心和打亂美國部署的功效。當然，要令示威者因此而收兵似是天荒夜談，反對派的即時反應也是負面，但筆者仍覺是正面的第一歩。這個週未的各種社運活動將可啟示民意有否逆轉。



至於一千點的升幅，肯定不乏空倉平盤推動，由於港股已甚低殘，爆邊怒升也不為奇。進場或跳船，筆者認為大方向的變數仍多。宏觀地看，香港可能只是中美博弈的棋子而已。炒股不炒市仍是皇道。

在昨天大升下，很多近日的強勢股卻逆市下挫，如中煙（6055）、石藥（1093）、信義光能（968）、中升（881）、安踏（2020）與及週二的強勢股金山軟件（3888）和小米（1810）。相信又是輪換買賣的傑作。寧買當頭起，昨天看到有大行報告推介中資劵商股。在 A 股持續造好，以及北上資金回勇下，可先留意。不作他選，中金公司（3908）吧！

2）行政長官林鄭月娥昨天向全港市民發表講話，主要內容包括：

a. 特區政府會正式撤回條例草案，完全釋除市民的疑慮。保安局局長會在立法會復會後，按《議事規則》動議撤回條例草案。

b. 全力支持監警會的工作。除了邀請海外專家，已委任兩位新成員加入監警會，(余黎青萍女士和林定國資深大律師)。承諾政府會認真跟進監警會日後提交的報告建議。

c. 特首和所有司局長，會走入社區與市民對話，讓社會各個階層、不同政治立場、不同背景的人士，透過對話平台，將種種不滿直接說出來，一起去探討解決方法；

d. 邀請社會領袖、專家和學者，就社會深層次問題進行獨立研究及檢討，向政府提出建議。

3）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 237 點或 0.91%，標指和納指則分別上升 1.08% 及 1.3%。十年期債息回升至 1.471%（2 年期為 1.436%）美滙指數最新報 98.4，紐約期油最新報 55.9 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：信利國際（732）公布，首 8 個月營業淨額 141.12 億元，按年增加 14.76%。單計 8 月，營業淨額 19.86 億元，按年上升 11.57%。

小米（1810）披露，根據股份獎勵計劃，昨天合共授出約 3499 萬股股份予 457 名選定參與者，該獎勵不會籌集任何新資金，獎勵股份的歸屬期自今日起介乎 1 日至 5 年。授出獎勵當日的股份收市價為 8.65 港元，意味該批股份共涉資 3 億元。相關股份相當於公司已發行股份總數約 0.15%，授出獎勵後，小米仍有 10.4 億股股份可供董事會根據股份獎勵計劃進一步獎勵。

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