【馮冠華專欄】跟隨大行報告搖旗吶喊！

9 月 6 日推介 - 華虹半導體（1347）

1）上日港股市況總結：恆指週四反覆靠穩，指數低開 11 點後迅速反升，最多曾升約 168 點，高見 26691 點；但下午受港交所（388）期貨系統故障，突叫停衍生產品市場交易，指數曾一度倒跌約 240 點，後又跌幅收窄，最終收報 26515 點，下跌 7 點。成交金額按日下跌約 29% 至 832 億。港股通南下總成交額按日上升約 1% 至 156 億，流向仍是淨流入，金額約 28 億。滬深股通北上仍是淨流入，金額大升至約人民幣 92 億。藍籌 23 升 26 跌 1 持平。



板塊方面，中資劵商及金融、手機設備、半導體、物管、內房、教育、汽車及醫藥股表現較佳。做空方面，佔大市成交回落至約 16.2%。牛熊證街貨最新比例為 55:45，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 33:67，重貨區方面，熊證下移至 26700-26749，牛證則上移至 25600-25649。恆指期貨夜市停市。港股 ADR 下跌 7 點，相等於恆指 26508 點。

簡評：昨天又是多事之秋的一日。中美 10 月重啟談判，A 股熱炒降準，特區政府撒回逃犯條例引發不同聲音響遍；但最大的事件，莫過於港交所（388）的期貨系統故障，擾攘多時後在下午突叫停衍生產品市場交易。系統故障本身是可原諒的事件，但筆者覺得港交所的危機處理則不敢恭維了。作為世界領先的金融中心之一，公平和透明度是缺一不可；不幸地，事件的處理手法，恐怕又令香港的聲譽受損了。

部分本地概念股昨天有所回吐，畢竟修例風波仍揮之不去，警民衝突已成每天的常態。接下來的周未社運活動，或可較清晰地看到撤回條例的影響力；而筆者仍覺得，下週一美國國會復會表決是否通過香港人權法尤為關鍵。至於恆指昨天只下挫 7 點，A 股的強勢帶動本港的中資金融股功不可沒。上證 3000 點雖得而復失，但觀察到昨天北上資金蜂擁而至，估計上升動力仍在，收盤後多間中資劵商的 8 月淨利也亮麗（見點 4），內銀、內險和劵商短期應可看高一線。另外，短線的國指亦應比恆指秤高。

溫馨提示，今天收盤後恆指將作季度調整，估計成交，特別是在競價時段將會大升，投資者應加倍注意。筆者最近患了週五推介恐懼症，標奇立異有一定風險，還是跟大行報告搖旗吶喊較安全。多間劵商在昨天不約而同的看好半導體板塊，美股費半昨晚也做好，中芯（981）、華虹（1347）及 ASM 太平洋（522）可留意。

2）港交所昨天晚上 9 時公布，已確認由於供應商提供的交易系統軟件出現問題，影響衍生產品市場無法正常交易，港交所正與供應商合作解決此問題。就今日情況，港交所行政總裁李小加表示，在任何一個市場停市都是一個大決定，只有在判斷市場運行已不再有序的情況後，才會停市。他又指，港交所於今天下午 2 時判斷衍生品市場已不再有序，因此宣布停市，正在繼續調查事件的根本原因並會盡快向市場公布。

港交所最新披露，該所的期貨交易及衍生產品市場，將於今早（9 月 6 日）早上復市。（明報）

3）中國商務部昨早公佈，劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長梅努欽通話。雙方同意 10 月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通。工作層將於 9 月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。（明報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 373 點或 1.41%，標指和納指則分別上升 1.3% 及 1.75%。十年期債息回升至 1.565%（2 年期為 1.534%）美滙指數最新報 98.37，紐約期油最新報 56.18 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：中國燃氣（384）遭股東南韓 SK 集團旗下 SK E&S 出售股份，套現逾 47 億元。據銷售文件披露，SK E&S 以每股 29.7 元至 31.35 元，配售 1.585 億股，套現 47.07 億至 49.69 億元。每股作價較昨天收市價 32.35 元，折讓 3.09% 至 8.19%。配售股份佔總發行股本約 3%。

東風集團股份（489）公布，8 月銷量 23.32 萬輛，按年增長 2.69%；產量 23.71 萬輛，升 4.75%。今年首 8 個月，累計銷量 182.85 萬輛，按年跌 4.92%；產量 183.63 萬輛。

多間中資劵商公佈 8 月營運數據，包括：

國泰君安（2611） - 8 月淨利潤 17.02 億元人民幣，按年增長 6.73 倍。

招商證券（6099） - 8 月淨利潤 3.73 億元人民幣，按年增長 52.34%。

中州證券 (1375) - 8 月淨利潤 2201.64 萬元人民幣，去年同期為虧損 2472.96 萬元。

中國銀河（6881） - 8 月淨利潤 3.91 億元人民幣，按年增長 4.71 倍。

海通證券（6837） - 8 月淨利潤 4.92 億元人民幣，按年增長 3.14 倍。

華泰證券（6886） - 8 月淨利潤 3.81 億元人民幣，按年增長 2.17 倍。

廣發証券（1776）- 8 月淨利潤 4.72 億元人民幣，按年增長 2.14 倍。

中信証券（6030） - 8 月淨利潤 10.91 億元人民幣，按年增長 3.02 倍。

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