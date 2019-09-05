《日本經濟新聞》5 日報導，豐田汽車 (7203-JP) 等 6 家日本汽車製造廠，於 4 日發表了 8 月份美國新車市場的銷售台數，較去年同期增加 12.6% 至 65 萬 5217 輛。在相隔 8 個月後，又再度出現增加的情況。今年 8 月，除了較去年多了一個營業日，加上月底勞動節 3 連休，都讓看車買車的人增加不少。

豐田汽車的銷售台數年增 11% 至 24 萬 8334 輛。如去除營業日增加的因素，實質增加率則為年增 7% 的數字。

日系車廠鬆口氣、在美銷量再度轉正！(圖片：AFP)

SUV 的銷售表現良好，主力車款的 RAV4 增加 17%，Highlander 也增加了 22%，銷售情形大幅上揚。在小型車方面，新改款的 Corolla 增加了 15%。

本年 (7267-JP) 的銷量年增 18%，是所有日系車廠中增加幅度最高的。在 8 月共賣出了 17 萬 3993 輛，也刷新了當月份最高紀錄。SUV 車款的 CR-V 增加 28%，Civic 也增加了 26%。

由於銷售獎金調低的緣故，從去年 7 月開始，銷量表現持續遜於去年同期的馬自達 (7261-JP)，在相隔 14 個月後，銷售表現終於轉正。

而三菱汽車 (7211-JP) 則是唯一出現負成長的日系車廠。主要因為 SUV 車款的 Outlander 預計在 9 月改款，造成消費者們採取觀望態度。

自 1 月開始在銷量表現一直遜於去年同期的頹勢，終於在 8 月揚眉吐氣。但由於勞動節所帶來的買氣，已讓車商們在 8 月底嚐到甜頭，到了 9 月份反而需要擔心銷量出現反彈的現象。