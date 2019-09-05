華為新機Mate 30 Pro曝光 功能新穎但恐無法使用Google應用程式

雖然目前尚不清楚華為是否會宣布其下一代旗艦產品的發布日期，但 Mate 30 和 Mate 30 Pro 將於 9 月 19 日在德國慕尼黑正式亮相已不是秘密。

稍早時，已有消息人士在美國網站 Pricebaba 上釋出了一些線索，以下為你大致說明。

瀑布 (waterfall) 缺口設計，移除音量調節按鈕

多數人已相當熟悉所謂的水滴型 (waterdrop) 缺口設計，也就是在螢幕上的一個小切口，在某些手機上用以容納前置攝影鏡頭。與 Mate 20 Pro 一樣，華為 Mate 30 Pro 有望移除這樣的設計，且具有更大的優勢，不僅可以容納與 iPhone 媲美的 3D 臉部識別系統所需的傳感器，還可以容納三個前鏡頭。

Oppo 於不久前首次推出這款瀑布型缺口設計的顯示器，並將無邊框智慧型手機創新推向新的高度。

華為仍有另一個讓人耳目一新的更新，通常安置在設備側面的物理音量按鈕將會離開手機主體，並新增觸控區域。新設備的使用者須在觸控區域「上下滑動手指以調節音量」 。據稱三星也曾考慮將這樣的設計添加進 Galaxy Note 10。

四鏡頭系統

華為以其成像創新和開創性聞名，但在了方形相機的發展趨勢被激起之後，該公司將轉而採用由四個鏡頭組成的圓形配置。 雙 LED 閃光燈，一個額外的傳感器。

對於不同的照明條件和拍攝場景，主要的 40 萬像素攝像頭可以提供從 f / 1.4 到 f / 1.6 的可變光圈，而輔助 40MP 鏡頭可以處理超寬快照。由於 P30 Pro 背面的 40 + 8 + 20MP + ToF(Time of Flight) 四鏡頭佈置非常引人注目，也讓人迫不及待想看看華為計劃如何將這些功能提升到何等新的水平。

尺寸，規格及其他特色

由於瀑布顯示器的設計， Mate 30 Pro 目前的估計是尺寸為 6.6 英寸，這將使它比 6.4 英寸 Mate 20 Pro 更大。

該產品採用高質量的玻璃和金屬組合製成，內建全新的 5G 數據晶片麒麟 990 SoC，配備 4,500mAh 的電池，支援高達 55W 的有線和 25W 無線充電速度。配備 USB-C 端口、兩個麥克風、一個揚聲器、IR 發射器且沒有耳機插孔。

最後，仍有一件非常重要的事情，華為 Mate 30 Pro 可能無法運行 Android 許可的版本，並獲得權限訪問 Google(GOOGL-US) 的應用程式和服務。

這意味著設備裡將沒有 Chrome、 Gmail、Google 地圖以及 Play 商店。