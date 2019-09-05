歐盟貿易專員：望美國推遲汽車關稅

《彭博社》報導，歐盟貿易主管 Cecilia Malmstrom 表示，在歐盟生產的汽車不會對美國的國家安全構成威脅，因此不應該被美國加徵關稅。白宮目前已在進行為期 180 天的歐洲進口汽車對國安影響的調查。

根據國際貿易法規內容，該法則允許各國採取他們認為必要的任何行動，來保護其國家安全，川普則藉機利用國際貿易法規中的漏洞對外國汽車徵收關稅。

今年 5 月，白宮在與歐盟和日本協商之際，同意延後六個月對進口汽車和零部件徵收新的關稅。

Malmstrom 說道：「我們希望美國能延遲加徵汽車關稅，因為這些產品並不會造成美國任何威脅」

美國也已經基於同樣的國家安全受到威脅等理由，向歐盟徵收鋼鐵和鋁出口關稅。

自從川普和歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 同意不會在歐盟和美國努力談判貿易協議時，採取「單邊行動」(unilateral actions)以來，美國的汽車關稅威脅便一直在上升。

不過由於歐盟拒絕將美農產品納入與美國的貿易協議，美國與歐盟的貿易協商在初期就遇到瓶頸，Malmstrom 也重申歐委會的立場，表示「任何未來的美歐貿易協定都不會考慮納入農業」。

德國貝倫貝格銀行經濟學家 Florian Hense 表示：「歐盟與美國之間的貿易是迄今為止世界上最大的雙邊貿易。美國和歐盟之間的商品和服務的進出口在 2018 年超過了中美之間的 70% 以上。」

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