瑞士Q2 GDP成長0.3% 受貿易戰、德國疲弱拖累

中美貿易戰和德國經濟成長疲弱狀況，讓瑞士第 2 季經濟成長也出現放緩。

瑞士國家經濟事務處 (State Secretariat for Economic Affairs) 說明，第 2 季設備投資下滑 1%，是因為外部環境的不確定。瑞士企業已經示警，瑞郎走強將會影響展望。瑞士第 2 季 GDP 成長為 0.3%，第 1 季 GDP 修正值為 0.4%，但優於市場預期的 0.2%。

瑞士近年 GDP 成長 (圖: tradingeconomics.com)

中美貿易戰與英國脫歐等問題，不但讓全球貿易求減弱，也讓被視為避險貨幣的瑞郎，兌歐元匯率升到 2 年來高點，台北時間 18:30，瑞郎兌歐元為 1.0865，升值 0.39%；兌美元為 0.9831，升值 0.27%。為了不讓瑞郎升值太多，瑞士央行也出手干預。

瑞郎近一年走勢 (圖: tradingeconomics.com)

而德國的疲弱更是另一項不利因素。德國是瑞士最大出口國，德國工廠訂單下滑、經濟瀕臨衰退，都對瑞士造成影響。

蘇黎世州銀行 (Zuercher Kantonalbank) 經濟學家指出，觀察瑞士經濟主要指標，可以發現未來並不是太樂觀。瑞士在對抗貨幣升值雖然很有經驗，但全球貿易需求疲弱使問題變得複雜。

瑞士今年還能否達成央行所訂的 1.5% 經濟成長目標，現在變得很難說。彭博社經濟學家的預估值為 1.3%，而瑞士政府目前略顯悲觀，預估全年成長 1.2%。

若單看 2018 下半年，連兩季經濟負成長可以被視為符合衰退的定義，但由於瑞士也是 FIFA、UEFA、國際奧運等世界運動組織的總部所在，因此相關體育賽事的舉行，也會對瑞士 GDP 有所貢獻。

若是計入賽事收益，瑞士 2018 年第 4 季 GDP 成長 0.2%、今年第 1 季成長 0.6%，則不算是陷入衰退。