特斯拉App當機 車主被鎖車外引慌亂

隨著電動車、物聯網等科技不斷推陳出新，發動汽車的方式和裝置也日新月異，不少汽車廠開始使用手機應用程式 (App) 來取代實體鑰匙。電動車大廠特斯拉 (Tesla-US) 也推出不少創新功能，用戶甚至可以透過 APP 來解鎖汽車。然而，特斯拉的 App 卻傳出當機的情況，不少車主因此被鎖車外，引發不少慌亂。

在週二 (3 日) 有不少美國特斯拉車主表示，特斯拉手機 App 突然出現當機，導致車主無法打開車門。故障時間大約從美國東部時間早上 4 點多開始，持續了 4 個多小時。

有名來自加州的車主表示，由於特斯拉 App 無法使用，導致她只能叫 Uber 回家。此外，也有另一名用戶在推特上表示，由於當機的問題，已經被困在了特斯拉的一個充電站超過一個小時。

有特斯拉車主表示被鎖車外 (圖片：gizmodo)

對此，特斯拉發言人向媒體表示，特斯拉的 App 出現暫時性無法使用的問題，但「很快便已經恢復」。該公司表示，特斯拉車主仍然可使用實體鑰匙卡來啟動電動車，同時也建議車主攜帶實體鑰匙卡，以避免手機沒電或類似故障情況發生。該公司並未說明此次故障發生的原因。

特斯拉官方表示會盡快修復 App(圖片：gizmodo)

這並不是特斯拉公司的 App 第一次發生故障問題，在去年 4 月，特斯拉曾在官方推特上表示，有部分車主的應用程式軟體出現問題，公司也正加緊解決問題，但也沒有說明相關原因。