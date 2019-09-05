商研院：看商業服務業景氣恐續跌 靠投資和激勵措施提振

財團法人商業發展研究院今 (5) 日發布「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」預測，認為商業服務業的景氣到明年 1 月仍將持續下降，景氣走勢要恢復穩定向上仍有困難，唯降速因投資轉強可望明顯減緩，建議各部門仍急需加強景氣激勵措施，僅靠傳統的財政擴張和金融寬鬆難以提振景氣。

商研院指出，台灣服務業景氣循環領先指標於去年 7 月出現波段高峰，接著一路下滑持續至今，不過，這次的下降速度比歷次循環為慢，主要是因「實質民間固定資本形成」持續加速向上，「服務業貿易收支逆差」持續改善。

不過領先指標中的「運輸倉儲實質 GDP」、「商業服務業僱員淨進入率」和「失業給付初次認定受理案件」，均續見惡化。

而在景氣循環同行指標綜合指數上，今年上半年降速進入高峰期，商研院預測自 8 月至明年 1 月降速會更明顯減緩；目前各子指標中，批發零售業與金融保險業續呈溫和下降，不動產及住宅服務業微微上升，而服務業受僱員工人數雖僅略低於長期趨勢，但卻需注意就業市場的領先指標已有惡化跡象，恐將影響後勢。

整體來看，商研院認為，目前世界經濟和政治紛擾不斷使有效需求不足，加上國際貿易保護主義抬頭，美中貿易戰正演變成長期性科技冷戰，亞洲供應鏈重組，數位經濟的起飛產生數位落差加劇等，均促使世界市場更具 VUCA(volatility 波動性，uncertainty 不確定性，compexity 複雜性，ambiguity 模糊性)。

所幸，近來台商明顯回流和生產基地加速轉移，為台灣帶來新機會，商研院建議，台灣在服務業方面應積極進行數位轉型和創新商業模式，才能突破當前生產力瓶頸，並擺脫市場規模太小和購買力不足的困境。