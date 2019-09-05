港股敗部復活 台股拚補川普缺口？續航關鍵2眉角

香港宣布撤回「逃犯條例」，港股上演敗部復活，激勵國際股市大漲，台股今日可望趁勢力拚回補「川普缺口」？今日如出現強攻，續航的力道關鍵可觀察 2 大眉角，一是 10714 點能否站穩，第二點則是早盤開高增量後，早盤低點不可再跌破！關鍵點位為 10666、10714 與 10744 點。

台股昨日站穩 10600 點關卡後，今日趁勢跳高，如順利衝過 10700 點大關，最好能一鼓作氣衝過 10714 與 10744 點，才有機會續往 10777 與 10800 點關卡挑戰！10700 點震盪後出現短多獲利下車賣壓，必須守穩 10666 點，才能避免今日攻勢無功而返，如再失守 10641 點需提防有爆量出貨之嫌，而 10618 則是 10600 關卡關鍵防守點。

外資昨日又回補台股，但攻擊力道不足，受制於上方季線與半年線壓力，今日如跳空開高，將可順勢一舉跳空突破季線與半年線，同時軋空與空手追價買盤的「雙軋」力道，今日大盤必然增量。觀察重點就在於量能，如突破 1500 億元，今日 K 線就不宜收黑，或留下長上影線，如此有短多獲利下車疑慮，恐影響後市的續航力道。另一個跳空開高後的看盤眉角，則是跳空開高、早盤爆量後，就不宜再跌破開盤價與早盤的低點，否則也有主力趁機出貨的意味。

至於在個股部分，今日除電子三王等權值股，不能出現開高走低、虎頭蛇尾，搭配攻擊的傳產龍頭、8 月營收創高的人氣股，也最好能力守全場，不宜出現爆量創高收黑，否則台股仍有可能「路過」川普缺口後，仍得在季線、10700 點關卡間震盪。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)