7月製造業景氣連亮第9顆藍燈 近8成業者籠罩衰退陰霾

台灣經濟研究院今 (30) 日發布 7 月製造業景氣信號值為 9.39 分，較上月減少 0.31 分，連續亮第 9 顆代表衰退的藍燈，其中，有多達 77% 的製造業者均亮藍燈，台經院指出，製造業持續亮藍燈，主要是反映貿易紛爭不停歇，全球經濟仍籠罩在不確定氛圍。

台經院指出，美國、中國和歐元區第二季經濟成長同步下滑，而貿易戰持續使全球經濟籠罩在不確定氛圍中，反映在 7 月國內製造業相關數據上，經濟數據好壞參半。

台經院進一步說明，儘管受惠於訂單轉移效果持續發酵、消費性電子進入新品備貨旺季，加上新興科技運用趨勢續增，帶動相關廠商營收較上月成長，工業生產指數由負轉正，拉抬需求面指標，但全球經濟需求偏弱、國際原物料價格行情疲軟、傳統貨品買氣保守觀望，拖累售價面指標表現，使 7 月製造業景氣信號值減少。

就各主要組成項目觀察，有 3 個項目分數增加、2 項減少，其中，以售價面減少 0.53 分幅度較大、原物料投入面減少 0.12 分、需求面和成本面分別增加 0.20 分與 0.10 分，經營環境面則微幅增加 0.04 分。

而不同燈號的消長中，藍燈比重較上月增加 9.73 個百分點至 77.43%，黃藍燈由 30.16% 減少至 19.25%，綠燈由 1.42% 增加至 3.32%，本月則無黃紅燈和紅燈。

從製造業細項產業來看，高達 77% 的業者亮藍燈，僅成衣及服飾品業、印刷及資料儲存媒體複製業、水泥製品和育樂用品等亮綠燈，表現相對好。