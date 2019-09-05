大立光8月營收月增19% 衝破60億元大關 創新高

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公告 8 月合併營收 64.76 億元，由於重要客戶新機種鏡頭出貨動能強勁，帶動營收月增 19%，年增 18%，一舉突破 60 億元大關，創單月營收新高；前 8 個月累計營收 358.38 億元，年增 12%。

大立光 8 月出貨產品結構中，1000 萬畫素以上鏡頭組占比 50-60%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，其他產品約 10-20%。

蘋果 iPhone 新機預計在美國時間下周二 (10 日) 亮相，且為首度搭載三鏡頭的蘋果機種，加上鏡頭規格全面升級，可望推升光學鏡頭 ASP 持續成長，大立光受惠主要客戶拉貨動能強勁，美系外資預估，大立光第 3 季營收可達 176 億，季增逾 2 成，獲利表現同步看俏。

不過，另一家美系外資則認為，雖然大立光第 3 季訂單能見度高，但華為策略轉為擴張中國市場，可能專注生產中階手機，對大立光獲利造成影響，加上美中貿易戰關稅加徵之下，恐對新款 iPhone 銷量增添不確定性，對大立光後市仍保守看待。

大立光第 2 季稅後純益 65.5 億元，季增 29.6%，毛利率站上 69.6%，季增超過 5 個百分點，每股純益 48.84 元，包括營收、毛利率、稅後純益及 EPS，均寫下歷年同期新高。