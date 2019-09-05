台股盤前─季底作帳行情加溫 補量回補8/2跳空缺口可期

台股加權指數昨 (4) 日緩步上揚，終場收在 10657.31 點，上漲多達 99.1 點，外資期現貨均做多，推升大盤成功站上季線，而美股昨表現也不錯，尤其費城半導體指數再度飆漲 2.79%，有助電子股續攻，隨著早盤日韓股受到美股激勵走揚，法人樂觀看待，放量回補 8 月 2 日向下跳空缺口 10641-10714 點可期，季底作帳行情仍將加溫。

三大法人昨再度轉買，外資和陸資在集中市場買超達 53.7 億元，自營商買超 28.5 億元，僅投信賣超 1.89 億元，合計買超 80.3 億元。

美股方面，隨著 8 月財新中國服務業 PMI 報 52.1，較上月反彈 0.5%，創 3 個月新高，景氣並未差於市場預期，而香港撤回逃犯條例，以及利率曲線倒掛恢復正常等訊息，使美股快速回穩，費城半導體指數上漲 41.23 點或 2.79%，收 1519.55 點，漲幅在四大指數中最大。

而那斯達克指數上漲 102.72 點或 1.30%，收 7976.88 點；標普 500 指數上漲 31.51 或 1.08%，收 2937.78 點；而道瓊指數上漲 237.45 點或 0.91%，收 26355.47 點。

本屆瑞信亞洲科技論壇創下多項紀錄，除了歷來最多場討論會議，還有法國、瑞士和澳洲等地機構投資人首度出席，瑞信表示，2020 年 5G 需求爆發將創造難得一見的景氣高峰，台灣科技鏈地位顯要，是下一波趨勢大贏家。

行政院政務委員龔明鑫表示，美中貿易戰衝擊國內工具機與機械產業，經濟部近期就會公布因應方案，但經政府盤點下，由於台商回流、國營企業和技職院校等對工具機採購和更新需求，估未來一年國內將有約 00 多億元的工具機、機械訂單需求。

2019 年柏林消費性電子展 (IFA) 即將登場，處理器大廠英特爾搶先展示雅典娜筆電創新計畫 (Project Athena) 和多家合作的筆電品牌廠，包括惠普、戴爾、聯想，以及台廠宏碁、華碩、微星等產品。

市場傳出，美國記憶體晶片大廠美光執行長梅羅塔近期訪問中國，並與紫光集團高層見面，此消息可能牽動南亞科、華邦電、旺宏等台廠後市營運。

上市櫃公司進入 8 月營收發布高峰，大江和亞德客因營收不佳，外資最新財測紛紛下修，其中花旗、大和對大江下調到「賣出」和「遜於大盤」評級。

整體來看，法人認為，貿易戰利空議題近來逐漸鈍化，從台幣有撐來看，顯示資金仍有意停泊在享有高殖利率的台股市場。

技術面上，台股短線沿 5 日線向上推升，月線已經翻揚，維持強勢格局，在攻克季線後接下來將挑戰回補 8 月 2 日向下跳空缺口 10641-10714 點，惟仍有待放量攻擊。