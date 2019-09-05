美股盤後 — 費半飆！英特爾台積電ADR大漲 道瓊升逾 200 點

週三 (4 日) 中國數據回暖、香港撤回《逃犯條例》、殖利率曲線倒掛恢復正常，油價衝高帶動能源股順勢強勁，科技股領軍揚起，促使美股收復昨日失土，四大指數同步上升，終場道瓊漲逾 200 點。

週三 (4 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 31.51 點，或 1.08%，收 2937.78 點。

那斯達克指數上漲 102.72 點，或 1.30%，收 7976.88 點。

美股道瓊指數上漲 237.45 點，或 0.91%，收 26355.47 點。

費城半導體指數上漲 41.23 點，或 2.79%，收 1519.55 點。

標普 11 個主要板塊一片喜洋洋，資訊科技、通訊服務、能源板塊領漲；公用事業、醫療健保等防禦性類股漲幅較低。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 同步揚升，臉書 (FB-US) 上揚 2.60%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.70%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.09%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.60%。

半導體類股氣勢如虹，萬機科技 (MKSI-US) 大漲 4.50%；英特爾 (INTC-US) 大漲 4.13%；美光 (MU-US) 大漲 4.05%；應用材料 (AMAT-US) 上揚 3.99%；博通 (AVGO-US) 上揚 3.27%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 2.80%。

金融股漲聲響起。花旗 (C-US) 上揚 1.36%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.63%；摩根史坦利 (MS-US) 上揚 1.32%；高盛 (GS-US) 上揚 1.39%。

台股 ADR 買氣回籠。聯電 ADR (UMC-US) 大漲 4.37%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.35%；台積電 ADR (TSM-US) 大漲 3.43%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 2.77%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.17%。

焦點個股

星巴克 (SBUX-US) 下調 2020 年財測，促使其股價下滑 0.68% 至每股 96.11 美元。

瑞穗證券調高美光目標價，激勵美光 (MU-US) 週三股價大漲 4.05% 至每股 46.81 元，創逾一個月的新高。

關鍵經濟數據

根據財新網報導，8 月財新中國服務業 PMI 報 52.1，較上 (7) 月反彈 0.5%，創三個月新高，反映中國服務業景氣改善。

由於出口反彈和進口下降，美國 7 月的貿易逆差報 540 億美元，較上月下降 2.7%，美國對中國貿易逆差擴大 9.4%，報 328 億美元，創下半年來新高。

華爾街分析

週三 (4 日) 中國 8 月服務業 PMI 經濟數據意外回暖，美債衰退訊號恢復正常，緩解全球經濟增長放緩的擔憂。

Independent Advisor Alliance 首席投資官 Chris Zaccarelli 表示：「本月開始的一些悲觀情緒有所緩解，包括中國和德國的經濟數據，以及來自香港的消息。」

資產管理公司 Liquid Strategies 首席投資長 Shawn Gibson 表示：「中國積極的經濟數據消弭昨日美國疲軟的製造業 PMI 消息，並減少對全球經濟下滑的擔憂。」

Shawn Gibson 表示：「對投資者來說，全球經濟增長是非常重要，因為強勁的中國經濟對我們的經濟也很重要。」

紐約聯準會主席威廉斯 (FOMC 永久票委) 週三發表演說稱，美國經濟似乎處於一個好位置，已準備好採取適當行動以避免經濟衰退。

週三發布的聯準會褐皮書顯示，儘管美中貿易戰存在不確定因素，但美國近期前景依然樂觀，截至 8 月底各地關鍵非金融服務業的經濟活動穩定或有所改善。