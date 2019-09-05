盤前財經大事搶先讀2019年9月5日

今日操盤前瞻

台灣 8 月外匯存底

美國 7 月耐久財訂單

法說會：中裕、晶碩、力成、宏正、環球晶、南茂等

除權息：瑞昱、長榮航、光明、利勤、新漢、盛弘

期交所推 2 新制 動態價格穩定措施擴大實施 黃金期權納入鉅額交易

為強化期貨市場價格穩定性，降低盤中委託簿流動性瞬間失衡所導致的價格異常波動幅度，期貨市場動態價格穩定措施，將擴大實施至國外股價指數期貨商品；此外，為接軌國際，滿足交易人避險及策略交易需求，黃金類契約包括期貨與選擇權，都將納入鉅額交易制度。閱讀全文...

〈IFA 電子展〉宏碁新品瞄準電競、創作者 電競社群平台明年上線

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 4 日舉辦歐洲消費性電子展 IFA 展前記者會，繼今年宣布成立 ConceptD 創作者品牌後，再次推出一系列新品搶攻市占，電競市場方面，更宣布推出次世代電競社群平台 Planet9，明年上線，展現軟硬體整合能力。閱讀全文...

港府撤回逃犯條例 金融圈：資金是否重返要看民怨能否平息

香港特首林鄭月娥昨 (4) 日宣布將撤回《逃犯條例》盼能平息香港官民對峙現象，消息一出激勵港股應聲大漲近 4%，金融圈認為，港府並未全面回應民間五大訴求，能否成功化解民怨仍是未知數，資金短期可能繼續觀望採取且戰且走策略。閱讀全文...

Fed 褐皮書：儘管擔憂貿易戰 經濟展望仍屬樂觀 關稅對物價未見影響

最新 (5 日) 公布的聯準會褐皮書報告表示，截至 8 月底，美國經濟仍維持先前的擴張步調，「溫和增長」(modest pace) 的字眼未遭改變，儘管對貿易戰持續擔憂，不過企業展望普遍偏樂觀，關稅對消費物價也幾乎沒有影響。閱讀全文...

退休好難！台灣人逾 8 成對準備退休有壓力、近 6 成選擇延後退休

勞保年金恐在 2026 年破產加上高齡化議題，讓退休理財迫在眉睫，根據富蘭克林坦伯頓基金集團調查，超過 8 成台灣人對於儲備退休有壓力，接近 6 成會因為退休準備不足而延後退休。閱讀全文...